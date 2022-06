Nuova musica: Pixies, Black Angels, Gaz Coombes, Cass McCombs, Bonny Light Horseman

Si definiscono i dettagli del nuovo album dei Pixies, ‘Doggerel‘, che uscirà per BMG il prossimo 30 settembre. Nello specifico, ieri è stata svelata la copertina, che è quella che potete vedere qui sopra, e il primo singolo, ‘There’s A Moon On‘. La nota stampa descrive il nuovo lavoro come “un album maturo e viscerale che unisce folk inquietante, pop da sala da ballo e rock brutale” e sottolinea come i 12 brani in scaletta siano stati selezionati tra i 40 inizialmente scritti da Frank Black, che ha prodotto il disco insieme a Tom Dalgety (Royal Blood, Ghost).



Anche i Black Angels hanno annunciato il loro nuovo album, che si chiamerà ‘Wilderness Of Mirrors‘ e uscirà il 16 settembre per Partisan Records, per il quale la psuch-rock band americana rappresenta un nuovo singning. Proprio l’etichetta newyorkese sottolinea come il disco “perfezioni sapientemente l’attacco rock psichedelico dei Black Angels con una serie di suoni e trame intriganti” e che “la presenza di mellotron, archi e tastiere è più importante che in passato“. Primo estratto è un brano intitolato ‘El Jardìn‘.



Potrebbe arrivare presto anche un nuovo LP solista di Gaz Coombes. Il frontman dei Supergrass ha diffuso il bel singolo ‘Sonny The Strong‘ specificando essere un pezzo inciso nelle sue ultime sessioni di registrazione. Nessuna ufficialità dunque, ma discrete probabilità che sia un’anticipazione del successore di ‘World’s Strongest Man‘ (2018).



Ufficiale, invece, ‘Heartmind‘, il nuovo album di Cass McCombs, che uscirà per Anti- il 19 agosto. Conterrà 8 nuove composizioni, prodotte alternativamente da Shahzad Ismaily, Buddy Ross ed Ariel Rechtshaid. “Ho composto questo album per gestire la perdita di alcuni cari amici“, spiega il cantautore americano, che ieri ha condiviso ‘Unproud Warrior‘, seconda anticipazione del disco dopo ‘Belong To Heaven‘.



Nuovo LP anche per altri folk-rocker di pregio, i Bonny Light Horseman, supergruppo formato da Anaïs Mitchell, Eric D. Johnson (Fruit Bats) e Josh Kaufman (collaboratore abituale dei National). Si chiamerà ‘Rolling Golden Holy‘ e arriverà il 7 ottobre via via 37d03d. ‘California‘ è il titolo del primo singolo (“la nostra prima West Coast song“, la definisce Johnson), parte di una scaletta di 11 tracce.