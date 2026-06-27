Nuova musica: PJ Harvey, Emily Sprague, Jim James, Julia Holter, Blondshell…

La settimana che si sta per concludere è stata davvero ricca di novità per quanto riguarda le uscite discografiche dei prossimi mesi. Oltre ai nuovi di Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Editors, Brandon Flowers e Bodega, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, vediamo di fare un riassunto di cosa, negli ultimi sette giorni, si è venuto a sapere che ci attenderà in un futuro piuttosto prossimo.

La rilevanza di PJ Harvey nel panorama musicale mondiale è così grande che non può non fare notizia il suo primo inedito degli ultimi quattro anni: ‘Voyager’ prende il titolo da una navicella spaziale lanciata nel 1977, che ancora procede nel proprio viaggio nello spazio interstellare. Musicalmente, sovrappone sintetizzatori ad archi, all’arrangiamento dei quali ha collaborato il compositore italiano Dario Marianelli. “Sono da tempo affascinata da questa navicella e dal suo viaggio, e mi sono chiesta cosa potrebbe dirci se fosse in grado di parlare. È stato un approccio molto stimolante per sviluppare la canzone”, afferma la cantautrice inglese in una nota, che conferma che il brano sarà parte del suo nuovo album (che non ha ancora una data di uscita).

<a href="https://pjharvey.bandcamp.com/album/voyager">Voyager by PJ Harvey</a>

La frontwoman dei Florist Emily A. Sprague ha da tempo un side-project solista a proprio nome, basato su musica ambient strumentale suonata con sintetizzatori. Per questo motivo ‘Cyano’, il nuovo LP che uscirà il 2 ottobre per Rvng Intl, rappresenta una novità, essendo il primo in cui canta al di fuori della sua band principale. Indicativo a proposito il titolo del primo singolo, ‘Sing To’, parte di una scaletta di quattordici tracce.

<a href="https://mlesprg.bandcamp.com/album/cyano">Cyano by Emily A. Sprague</a>

Un album solista è in arrivo anche da parte del leader dei My Morning Jacket Jim James. Lo stacco rispetto al suo progetto primario è in questo caso meno netto, dal momento che il musicista americano rimane confinato tra folk-rock e psichedelia. ‘Wowed Out’, che verrà pubblicato il 28 agosto da ATO, è anticipato dal singolo ‘Come Again’.

<a href="https://jimjames.bandcamp.com/album/wowed-out">Wowed Out by Jim James</a>

Si intitola ‘Materia’ la nuova raccolta di canzoni di Julia Holter, che uscirà per Domino il 21 agosto prossimo. Legata all’LP ‘Something in the Room She Moves’ del 2024, i suoi sette nuovi brani sono inediti o re-work provenienti dalle stesse sessioni di registrazione. Il bel singolo ‘Fantasy’, così come l’altro estratto ‘The Laugh Is In The Eyes’, sono fulgidi esempi del pop sofisticato della cantautrice originaria di Milwaukee.

<a href="https://juliaholter.bandcamp.com/album/materia">Materia by Julia Holter</a>

Arriverà il 25 settembre via Partisan ‘Violins’, terzo LP in carriera per Sabrina Teitelbaum alias Blondshell. Composto da undici tracce, è dichiaratamente stato ispirato da “Gang Of Four, Teenage Fanclub, Go-Betweens, Sade, Leonard Cohen e Pavement”. Le anticipazioni sono due, entrambi pezzi fieramente alt-rock come ‘Heart Has To Work So Hard’ e la title-track ‘Violins’.

<a href="https://blondshell.bandcamp.com/album/violins">Violins by Blondshell</a>

<a href="https://blondshell.bandcamp.com/album/violins">Violins by Blondshell</a>

Veterana della scena indipendente americana, Frankie Rose ha pronto quello che dovrebbe essere il suo ottavo LP solista. ‘Hila’ uscirà il 18 settembre per Born Losers, con dieci canzoni in scaletta tra cui il primo singolo ‘Can’t Be Wrong’. Composto durante la tournée insieme a Jesus And Mary Chain e Swervedriver, e inciso nel suo studio casalingo con la collaborazione della batterista Justin Welch (Elastica/Lush), è definito dalla press-release “il suo album più esplorativo e toccante”.

<a href="https://frankierose.bandcamp.com/album/hila">HILA by Frankie Rose</a>

Composti dall’ex batterista dei Kaiser Chiefs Nick Hodgson, dall’ex-Kooks Pete Denton, da Ben Gordon dei Dead 60s, da Glenn Moule degli Howling Bells e dal chitarrista Oli Swan, gli Everyone Says Hi sono un super-gruppo che ormai vive di vita propria, tanto che il 25 settembre pubblicheranno il loro sophomore intitolato ‘Funny Cos It’s True’. Prodotto dallo stesso Hodgson, è descritto come un’insieme di “11 brani di intossicante indie-pop”, tra cui vi è il recente singolo, nonché piccola lezione di vita, ‘Don’t Underestimate Yourself’.

Un nuovo LP ce l’hanno anche i Tubs: l’11 settembre via Merge pubblicheranno ‘Hard Life’, il terzo della loro storia. La band jangle-pop/rock londinese lo ha anticipato con l’arrembante singolo ‘Who’s Gonna Love You Now?’: “È una sorta di brano pop influenzato dal Northern Soul e dai Royal Headache, con l’aggiunta dell’organo. Il testo proviene dal mio alter ego moralista: è una canzone contro la libertà sessuale e a favore della monogamia”, lo descrive il frontman Owen Williams.

<a href="https://thetubs.bandcamp.com/album/hard-life">Hard Life by The Tubs</a>

Qualche tempo fa vi parlammo degli @, ovvero un duo indie-pop lo-fi di Baltimora formato da Victoria Rose e Stone Filipczak. Nonostante la difficoltà (vista la denominazione scelta) di rinvenire informazioni online, la 4AD se ne è così interessata che il 16 ottobre pubblicherà ‘Autosmile’, il loro sophomore. Registrato domesticamente, è preceduto da un brano, la title-track ‘Autosmile’, lungo quasi 7 minuti.

<a href="https://atsongs.bandcamp.com/album/autosmile">Autosmile by @</a>

Ha appena debuttato come componente delle ottime New Eves (che hanno pubblicato il disco d’esordio neanche un anno fa), ma presto lo farà anche da solista: Nina Winder-Lind ha pronto ‘Wild Love’, solido LP che uscirà il 14 agosto per Transgressive. Prodotto dal collaboratore di lunga data Jack Ogborne (Bingo Fury, The Cindys), è stato registrato in due diversi studi di Bristol. Contiene le due anticipazioni sinora rese note, ‘This Is Our Life’ e la nuova e sorprendente ‘Girls’.

<a href="https://nina-winder-lind.bandcamp.com/album/wild-love">Wild Love by Nina Winder-Lind</a>

<a href="https://nina-winder-lind.bandcamp.com/album/wild-love">Wild Love by Nina Winder-Lind</a>