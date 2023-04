Nuova musica: PJ Harvey, Kevin Morby, Palehound, Clientele, Wye Oak

Il decimo album della carriera di PJ Harvey è da oggi ufficiale. Si chiamerà ‘I Inside The Old Year Dying‘ e uscirà il 7 luglio per Partisan Records. Avrà al suo interno dodici nuove tracce registrate ai Battery Studios di Londra insieme ai collaboratori di lunga data John Parish e Flood. Il nuovo lavoro sembra voler rappresentare una presa di distanza dalla complessa estetica dei due ultimi suoi LP, ‘Let England Shake‘ (2011) e ‘The Hope Six Demolition Project‘ (2016), per il suo essere stato “scritto in tre settimane” e “registrato in presa diretta“. I temi si fanno meno universali e maggiormente personali: “Penso che l’album parli di ricerca, di esplorazione, l’intensità del primo amore e la ricerca di un significato“, aggiunge la musicista inglese nella nota stampa. Primo estratto è un brano denominato ‘A Child’s Question, August‘.



Raddoppia Kevin Morby, con il companion-album di quello dell’anno scorso, ‘This Is A Photograph‘. ‘More Photographs (A Continuum)‘ uscirà il 26 maggio per Dead Oceans. È composto da nove tracce, sei inedite e tre “reimmaginate” rispetto a quelle del precedente LP. ‘This Is A Photograph II‘ e ‘Five Easy Pieces Revisited‘ ne sono i primi due estratti. Spiega Morby nella press-release: “Se ‘This Is A Photograph’ è una casa in cui avete vissuto, allora ‘More Photographs’ è, forse, la stessa casa solo vista in modo diverso. Come se tu, suo abitante, avessi preso una dose di qualcosa di psichedelico e ora, all’improvviso, avessi sostituito i tuoi occhiali con dei caleidoscopi.”





Attenzione a ‘Eye On The Bat‘, nuovo album di Palehound che uscirà il 14 luglio per Polyvinyl. Almeno a giudicare dal primo singolo ‘The Clutch‘, un pezzo tra folk-rock e grunge con un ritornello assai incisivo. Farà parte di una scaletta di 10 tracce co-prodotte con Sam Owens (Big Thief, Cass McCombs) e registrate ai Flying Cloud Recordings sui monti Catskills, nello stato di New York. La titolare del moniker El Kempner le definisce “canzoni che parlano di me, ma in relazione con altre persone. Dopo essermi nascosta così a lungo, sono pronta“.

Tornano dopo sei anni i Clientele, che il 28 luglio faranno uscire ‘I Am Not There Anymore‘, settimo LP in 32 anni di carriera. “Cosa è successo a questo disco? Abbiamo comprato un computer“, racconta con discreta efficacia il frontman Alasdair MacLean. Prima anticipazione è ‘Blue Over Blue‘, un brano che, come per lo stesso MacLean è gran parte della discografia della sua band, “dà il senso di non vivere lo stesso momento in cui si trova il tuo corpo“.



I Wye Oak hanno deciso di modificare le modalità di pubblicazione delle proprie raccolte di canzoni: non più album ma “un gruppo di singoli“. Così, ‘Every Day Like The Last‘ (in arrivo via Merge il 23 giugno) ne conterrà nove, di cui sei sono state diffusi lungo ultimi quattro anni. L’ultimo in ordine cronologico è proprio la title-track, per l’appunto ‘Every Day Like The Last‘.