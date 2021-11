Nuova musica: Placebo, Foals, Shame, Green Day, Metric

Ha ufficialmente un titolo e una copertina il nuovo album dei Placebo, l’ottavo della loro carriera nonché il primo in più di 8 anni. Si chiamerà ‘Never Let Me Go‘ e sarà pre-ordinabile da domenica 14 novembre. Il profilo Instagram della band parla anche di una “general sale” dal 17/11, ma non è chiaro se sarà la vera e propria data di pubblicazione. Anche la scaletta è ancora ignota, sebbene sia certo che vi faranno parte ‘Beautiful James‘, il bel primo singolo uscito qualche settimana fa, e ‘Surrounded By Spies‘, secondo estratto che verrà reso pubblico martedì prossimo.

E di album di inediti ne faranno uscire uno, ben presto, anche i Foals. Non se ne conoscono ancora i dettagli, ma un paio di giorni fa è giunta la prima anticipazione, un brano ritmato e ballabile che si intitola ‘Wake Me Up‘. “Volevo semplicemente scrivere una canzone sul desiderio di essere trasportati in una situazione migliore, il desiderio che abbiamo avuto un po’ tutti negli ultimi 18 mesi“, spiega il frontman Yannis Philippakis in una nota.

Sembra essere, almeno per il momento, un brano a sé stante il nuovo singolo degli Shame, ‘This Side Of The Sun‘, diffuso ieri. La band inglese si limita ad affermare che la traccia è la prima, per loro, ad essere stata registrata in presa diretta, e che sia la composizione e l’incisione sono avvenute molto celermente nelle medesime 24 ore.

C’è una nuova canzone dei Green Day: si intitola ‘Holy Toledo!‘ e fa parte della colonna sonora di ‘Mark, Mary & Some Other People‘, film diretto da Hannah Marks con protagonisti Ben Rosenfield ed Hayley Law. Si tratta di un brano piuttosto trascinante con suoni ’50s, un po’ come quelli del loro ultimo LP, ‘Father Of All Motherfuckers‘ (2020).



Analogamente ai Franz Ferdinand, anche i Metric hanno in programma la pubblicazione di un’antologia. Loro lo faranno prima che arrivi il Natale, il prossimo 26 settembre, quando uscirà ‘Greatest Hits Vol. 1‘. Tra le 10 canzoni in scaletta non ci sono inediti, ma chiuderà la tracklist una versione acustica di ‘Gimme Sympathy‘ (da ‘Fantasies‘ del 2009).