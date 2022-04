Nuova musica: Poliça, Smile, Father John Misty, Wet Leg, Teenage Fanclub

Uscirà il prossimo 3 giugno il nuovo album dei Poliça. Si chiamerà ‘Madness‘ e conterrà sette brani, tra cui il nuovo singolo ‘Alive‘ ma non il precedente ‘Rotten‘, che era stato diffuso lo scorso febbraio. Nutrita la schiera dei produttori per quello che sarà il sesto LP in carriera per la band synth-pop di Minneapolis: oltre a Ryan Olson, ormai membro effettivo del gruppo, hanno operato anche Dustin Zahn, Alex Ridha e Alex Nutter.



È ancora da capire quando verrà pubblicato l’album di debutto degli Smile di Thom Yorke e Johnny Greenwood, ma continuano a uscire delle loro nuove canzoni. L’ultima in ordine di tempo si intitola ‘Pana-Vision‘ ed è stata resa pubblica all’interno dell’ultimo episodio della serie TV ‘Peaky Blinders‘, che contiene anche ‘That’s How Horses Are‘, strumentale accreditato al solo Yorke nonché B-side del singolo ‘5:17‘.





‘Chloë And The Next 20th Century‘, il nuovo album di Father John Misty, arriverà venerdì prossimo 8 aprile via Bella Union. Dopo ‘Funny Girl‘, ‘Q4‘ e ‘Goodbye Mr. Blue‘ il musicista americano ha diffuso ‘The Next 20th Century‘, quasi title-track di poco meno di 7 minuti.



Venerdì sarà anche il giorno dell’uscita dell’atteso LP d’esordio delle Wet Leg, che lo hanno abbondantemente anticipato con un terzo delle tracce in scaletta: ‘Chaise Longue‘, ‘Wet Dream‘, ‘Too Late Now‘ e ‘Angelica‘. Oggi però, il duo dell’isola di Wight ne ha condiviso un quinto estratto che si intitola ‘Ur Mum‘.



Si chiama ‘I Left A Light On‘ l’inedito diffuso oggi dai Teenage Fanclub. Norman Blake la definisce “il primo segnaposto verso un nuovo LP” non precisando se vi farà parte e quanto il disco sia temporalmente prossimo. Si sa soltanto che il brano proviene dalle stesse sessioni dell’album precedente, ‘Endless Arcade‘ (2021).