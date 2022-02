Nuova musica: Porridge Radio, Cola, Afghan Whigs, Elf Power, Tame Impala, Sigur Ros

Dopo un album bellissimo come ‘Every Bad‘ (2020), è naturale attenderne con trepidazione il successore. I Porridge Radio scioglieranno le riserve il prossimo 20 maggio, quando uscirà ‘Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky‘, loro terzo LP in carriera. Il disco, che conterrà 12 nuove tracce, ospita anche ‘Back To The Radio‘, primo estratto che promette molto bene: “L’ho scritta alla fine del 2019 quando ci stavamo preparando per l’uscita di Every Bad e sentivo che stavano arrivando un sacco di cose che non ero sicuro di saper gestire. La canzone è cresciuta da una sensazione di intensa solitudine e dall’essere impreparato a ciò che tutti mi stavano promettendo stava per accadere – e da un forte desiderio di fuggire senza sapere da cosa volevo fuggire“, racconta del brano la leader del gruppo Dana Margolin.



Dopo lo scioglimento degli ottimi Ought, l’eredità della band post-punk canadese è stata raccolta da un progetto denominato Cola, di cui fanno parte il frontman Tim Darcy e il bassista Ben Stidworthy, congiuntisi con il batterista Evan Cartwright. Oggi il neonato trio ha annunciato il proprio album d’esordio, che si intitolerà ‘Deep In View‘ e che verrà pubblicato il 20 maggio da Fire Talk Records. Ad anticiparlo c’era già stato il singolo ‘Blank Curtain‘; oggi è la volta invece di un ulteriore inedito, chiamato ‘So Excited‘.

A 5 anni di distanza dal loro ultimo LP insieme (‘In Spades‘), e soprattutto dalla scomparsa del chitarrista Dave Rosser, gli Afghan Whigs tornano a diffondere nuova musica. Si tratta del brano ‘I’ll Make You See God‘, di cui Greg Dulli dice essere “una delle canzoni rock più dure che abbiamo mai fatto, l’abbiamo scritta ed eseguita in uno stato di pura adrenalina“. Per il momento, il pezzo farà parte soltanto della colonna sonora del videogame ‘Gran Turismo 7‘, ma anche alla luce di un tour americano programmato per maggio, potrebbe significare qualcosa di più di una semplice pubblicazione singola.

Anche gli Elf Power non si facevano sentire dal 2017, ovvero da quando uscì il loro album ‘Twitching In Time‘. L’attesa è stata interrotta da un folk-rock a tema post-apocalittico intitolato ‘The Gas Inside The Tank‘, che il frontman Andrew Rieger dice essere l’anticipazione del loro nuovo LP, che verrà pubblicato da Yep Roc. A proposito della sua nuova canzone, Rieger la descrive così: “Mischia elementi organici e artificiali, con la batteria e la drum machine mescolate insieme, e la chitarra slide e l’organo accanto a tastiere moog e bassi synth.”

Kevin Parker aka Tame Impala sembra essere, per il momento, concentrato ancora sugli outtakes di ‘The Slow Rush‘, il suo LP uscito nel 2020. Lo scorso weekend ha diffuso un terzo inedito, proveniente dalle stesse sessions del disco, un brano denominato ‘The Boat I Row‘ che sulle piattaforme streaming si può anche ascoltare nella raccolta ‘The Slow Rush B-Sides & Remixes‘.





Con un messaggio che introduce il loro prossimo tour mondiale (partirà da fine aprile in Messico), i Sigur Rós hanno anche confermato l’intenzione di pubblicare un nuovo album, che sarebbe il loro primo in nove anni: “Suoneremo le nuove canzoni nei nostri prossimi show, e vi aggiorneremo presto sulla pubblicazione“, dicono Kjartan, Jónsi e Georg. I tre hanno anche condiviso la foto che potete vedere qui a lato, che li ritrae durante le registrazioni del disco, tenutesi allo Sundlaugin Studio di Reykjavik.