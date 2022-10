Nuova musica: Quasi, Unknown Mortal Orchestra, U.S. Girls, Fucked Up, Amber Arcades

A 10 anni di distanza dal loro ultimo LP, i Quasi tornano con un nuovo disco, decimo in carriera e primo per Sub Pop. ‘Breaking The Balls Of History‘ arriverà il 10 febbraio prossimo, dopo essere stato registrato in soli 5 giorni nei dintorni di Seattle insieme al produttore John Goodmanson. Per Janet Weiss, la batterista ex Sleater-Kinney è un lavoro che ha rappresentato un ritorno all’attività, ma più in generale alla vita, dopo l’abbandono del gruppo che l’ha resa celebre e un brutto incidente d’auto nel quale si era rotta gambe e clavicola: “Ascoltando la musica si può capire quanto fossi felice di essere tornata a suonare a quel livello“, dice lei. Lo ha fatto in tutti e 12 i brani in scaletta, tra cui vi è il vibrante singolo ‘Queen Of Ears‘.



Anche gli Unknown Mortal Orchestra sono in procinto di pubblicare un nuovo LP, di cui non sono ancora stati svelati i dettagli se non che sarà un album doppio. All’interno del corposo lavoro dovrebbero essere inclusi i due singoli condivisi negli ultimi mesi, ovvero ‘Weekend Run‘ e ‘That’s Life‘, oltre che al nuovo ‘I Killed Captain Cook‘, brano acustico che racconta di un fatto di cronaca molto rilevante per la storia hawaiiana, arcipelago di cui la famiglia del frontman Ruban Nielson è originaria.



Pure per U.S. Girls c’è il sospetto che si stia avvicinando un disco nuovo. Quello uscito ieri è il secondo inedito in tre mesi: a luglio uscì ‘So Tipically Now‘, il nuovo pezzo si chiama ‘Bless This Mess‘ ed è una canzone che melodicamente ricorda le ballatone con cui negli anni ’80 si ballavano i lenti.



Il nuovo LP dei Fucked Up è ufficiale, uscirà il 27 gennaio e si intitolerà ‘One Day‘, denominazione che deriva dalla peculiarità di essere stato scritto e registrato in sole 24 ore. In sostanza il tema del disco è proprio: “Cosa faresti se ti venisse dato soltanto un giorno?“, si chiede la band canadese. Parziale risposta è la title-track ‘One Day‘, che fa parte di una scaletta di 10 brani.



Amber Arcades ha pronto il terzo album della sua carriera: la musicista olandese pubblicherà ‘Barefoot On Diamond Road‘ il 10 febbraio 2023 per Fire Records. Prodotto da Ben Greenberg, è anticipato dal singolo ‘Just Like Me‘, una canzone ispirata dal lockdown di Amsterdam: “Parla della tensione che si crea tra condivisione e solitudine in un ambiente urbano. Si sente il bisogno di entrambe le cose, ma spesso non si è soddisfatti di nessuna delle due“, spiega la titolare del moniker Annelotte De Graaf.