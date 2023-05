Nuova musica: Queens Of The Stone Age, Pretenders, Drums, Beach Fossils, Jenny Lewis

“Crudo“, “brutale“, “una rinascita devastante” sono solo alcuni degli epiteti affibbiati a ‘In Times New Roman‘, il nuovo album dei Queens Of The Stone Age nonché il loro ottavo in carriera, che uscirà tra poco più di un mese, il 16 giugno, per Matador Records. Registrato in California, prodotto dal gruppo stesso e mixato da Mark Rankin, conterrà dieci brani tra cui il ruvido singolo ‘Emotion Sickness‘, svelato oggi.

Ormai oltre i 45 anni di storia, il prossimo 1° settembre i Pretenders giungeranno al dodicesimo album in carriera. ‘Relentless‘ è stato scritto dalla frontwoman e fondatrice Chrissie Hynde insieme al chitarrista James Walbourne, nel gruppo dal 2008, che Stereogum sottolinea essere più giovane della stessa band in cui suona. Le dodici tracce in scaletta sono state prodotte da David Wrench, con Jonny Greenwood dei Radiohead che ha arrangiato gli archi per un brano denominato ‘I Think About You Daily‘. Il primo estratto è però un altro, si chiama ‘Let The Sun Come In‘.



Anche i Drums potrebbero presto pubblicare un nuovo LP, dal momento che i brani inediti diffusi nel 2023 sono già tre. Oltre a ‘I Want It All‘ di qualche settimana fa, oggi sono arrivati ‘Plastic Envelope‘ e ‘Protect Him Always‘. “‘Plastic Envelope’ parla del dolore che si prova quando la fiducia è stata violata e del timore di non sapere se si può aprire di nuovo il cuore nello stesso modo. ‘Protect Him Always’, è il chiedere scusa al ragazzo che è in me, sapendo che quando io vengo ferito, anche lui viene ferito“, racconta in una nota il titolare del progetto Jonathan Pierce.

Che il sesto album dei Beach Fossils, ‘Bunny‘, verrà pubblicato il 2 giugno si sa già da tempo, ma la band newyorkese seguita ad anticipare diversi suoi nuovi brani. Ad oggi sono quattro: oltre ai già noti ‘Don’t Fade Away‘, ‘Dare Me‘ e ‘Run To The Moon‘, ieri è stato diffuso ‘Seconds‘, un brano jangolato che parla “dell’amare qualcuno molto di più di quanto questa persona ami te“, spiega il frontman Dustin Payseur.



Da ‘Joy’All‘, il suo nuovo lavoro solista in uscita il 9 giugno, Jenny Lewis ha già pubblicato due canzoni, ‘Psychos‘ e ‘Puppy And A Truck‘. La terza anticipazione è giunta ieri, si tratta di un brano mellifluo intitolato ‘Giddy Up‘, prodotto anch’esso da Dave Cobb (già al lavoro con John Prine, Brandi Carlile, Chris Stapleton e Jason Isbell).