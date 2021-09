Nuova musica: Radiohead, Sufjan Stevens, Sam Fender, Hayden Thorpe, Illuminati Hotties

Nella lista da dare a Babbo Natale per i prossimi regali ci si potrà mettere anche ‘Kid A Mnesia‘, ovvero la ri-stampa in formato congiunto di due dei migliori album dei Radiohead in assoluto, quelli della cosiddetta ‘svolta elettronica’ della band di Oxford. Si tratta, ovviamente, di ‘Kid A‘ e ‘Amesiac‘, usciti rispettivamente nel 2001 e nel 2002 ma ideati e registrati contemporaneamente. Nel pacchetto anche un terzo LP, denominato ‘Kid Amnesiae‘, che conterrà materiale mai pubblicato tra cui due inediti, ‘Follow Me Around‘ e ‘If You Say The Word‘. Proprio quest’ultimo brano è udibile da un paio di giorni come anticipazione della composita release che sarà acquistabile dal 5 novembre.



Continuano a essere divulgate nuove canzoni tratte da ‘A Beginner’s Mind‘, album scritto e realizzato a quattro mani da Sufjan Stevens e Angelo De Augustine, che vedrà la luce tra poco più di due settimane, il 24 settembre. A questo giro è la volta di ‘Cimmerian Shade‘ e ‘You Give Death A Bad Name‘. In accordo con il concept del disco, entrambe sono ispirate a vecchi film: la prima a ‘Il silenzio degli innocenti‘ e la seconda a ‘La notte dei morti viventi‘.





Terza anticipazione per ‘Seventeen Going Under‘, il nuovo LP di Sam Fender che uscirà l’8 ottobre per Polydor. Si tratta di un brano intitolato ‘Get You Down‘ che confessa un’innata insicurezza che gli ha precluso anche una serie di relazioni sociali. Il pezzo segue la title-track e l’altro singolo ‘Aye‘, anch’esso embeddato qui sotto.





Anche l’ex Wild Beasts Hayden Thorpe è in procinto di pubblicare un LP solista: ‘Moondust For My Diamond‘ arriverà il 15 ottobre via Domino. Ulteriore introduzione al nuovo lavoro è il singolo ‘Metafeeling‘, il cui video vede Hayden scalare alcune vette montuose.



‘Let Me Do One More‘ sarà ufficialmente il secondo LP a firma Illuminati Hotties (‘Free I.H.: This Is Not The One You’ve Been Waiting For‘ dello scorso anno era stato catalogato come “mixtape“). Uscirà il 1° ottobre per Snack Shack Tracks/Hopeless Records e conterrà anche il nuovo singolo ‘Threatening Each Other Re: Capitalism‘, titolazione curiosa quanto quelle dei precedenti estratti ‘MMMOOOAAAAAYAYA‘ e ‘u v v p‘. Come quest’ultimo, anche il nuovo brano è una ballata più riflessiva della media delle composizioni di Sarah Tudzin.