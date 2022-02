Nuova musica: Rolling Blackouts Coastal Fever, Liam Gallagher, Red Hot Chili Peppers, Alfie Templeman, Wallows

I numerosi lockdown attivati in Australia negli ultimi mesi hanno impedito ai Rolling Blackouts Coastal Fever di andare troppo in giro, ma hanno anche consentito loro di concentrarsi su nuove canzoni. Per questo la band di Melbourne ha già pronto il successore di ‘Sideways To New Italy‘ (2020), che si chiamerà ‘Endless Rooms‘ e che uscirà il 6 maggio per Sub Pop. Inciso in parte a distanza e in parte in una baita in mezzo a un bosco, è ispirato anche dalla natura circostante all’insolita location di registrazione. ‘The Way It Shatters‘ è il primo singolo estratto.

Fu addirittura lo scorso ottobre che Liam Gallagher rivelò l’esistenza del suo terzo album solista, ‘C’mon You Know‘ (che pubblicherà il prossimo 27 maggio). Ci sono voluti quasi quattro mesi, però, per ascoltarne il primo estratto, condiviso interamente oggi. Si tratta di un brano intitolato ‘Everything’s Electric‘ che ha la particolarità di essere stato scritto insieme a Dave Grohl, che oltretutto vi suona la batteria. ‘Sabotage‘ dei Beastie Boys e ‘Gimme Shelter‘ dei Rolling Stones sono le canzoni che, a detta della press-release, hanno influenzato il pezzo, prodotto da Greg Kurstin.



Arriverà il 1° aprile via Warner ‘Unlimited Love‘ l’album che sancisce il secondo rientro di John Frusciante nei Red Hot Chili Peppers. “Questo disco rappresenta l’amore e la fiducia reciproca che proviamo gli uni per gli altri“, afferma il chitarrista. “Centinaia di ore” di prove e registrazioni hanno dato vita a una scaletta di ben 17 tracce, tra cui vi è il singolo ‘Black Summer‘.



Dopo una lunghissima serie di EP e mini-album, Alfie Templeman giunge finalmente all’esordio sulla lunga distanza: ‘Mellow Moon‘ arriverà il 27 maggio via Chess Club Records/AWAL, e conterrà il nuovo singolo ‘Broken‘, che lo stesso 19enne cantautore inglese dice essere stato ispirato “dai Radiohead e da Nile Rodgers“. Il brano parla di salute mentale: “È un po’ un inno per le persone della mia età, con tutte le insicurezze dell’essere adolescenti e capire se stessi“, afferma il maturo Alfie, che si è servito di ben 4 produttori, ovvero Tom McFarland (dei Jungle), Justin Young (dei Vaccines), Will Bloomfield e Rob Milton.



Siamo sempre dalle parti di un easy-listening a cavallo di indie e mainstream quando parliamo dei Wallows, quartetto losangelino che vanta importanti amicizie musicali, da Clairo al collaboratore abituale dei Vampire Weekend Ariel Rechtshaid. Proprio quest’ultimo ha prodotto ‘Tell Me That It’s Over‘, il loro sophomore (in uscita il 25 marzo per Atlantic) che promette di contenere un po’ di tutto, “dal post-punk a bassa fedeltà all’indie-folk, passando per il dance-pop psichedelico dei primi anni ’90“. Ultimo estratto in ordine di tempo è un uptempo denominato ‘Especially You‘, che segue la più elettrica ‘Scrawny‘.