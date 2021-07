Nuova musica: Sam Fender, Strand Of Oaks, Deafheaven, Boo Radleys, Sneaker Pimps

Chi aveva apprezzato il gradevole ‘Hypersonic Missiles‘, l’album d’esordio di Sam Fender, sarà felice di sapere che presto ne giungerà il seguito. ‘Seventeen Going Under‘, questo il titolo del suo sophomore, uscirà l’8 ottobre per Polydor. Prodotto da Bramwell Bronte, discorre della difficile crescita di Sam a North Shields, vicino Newcastle. Musicalmente, rimane sempre springsteenianissimo, almeno a giudicare dal primo singolo, la title-track ‘Seventeen Going Under‘.



Nuovo album anche per Tim Showalter in arte Strand Of Oaks: ‘In Heaven‘ uscirà il 1° ottobre prossimo, ed è preceduto dal singolo ‘Galacticana‘, reso di pubblico dominio nella giornata di ieri. Si tratta del primo LP per il cantautore americano dopo il suo trasferimento ad Austin (Texas), e ospita notabili collaborazioni: Carl Broemel e Bo Koster dei My Morning Jacket oltre a James Iha degli Smashing Pumpkins.



Uno dei dischi più attesi della seconda parte dell’anno è senza dubbio ‘Infinite Granite‘, l’album della svolta ‘melodica’ (se così si può definire) dei Deafheaven, che uscirà il 20 agosto per Sargent House. Dopo l’ottimo primo singolo ‘Great Mass Of Color‘, è la volta di un secondo estratto denominato ‘The Gnashing‘.

Erano ben 23 anni (da tempi dell’LP ‘Kingsize‘ del 1998) che non si ascoltava una canzone dei Boo Radleys. L’attesa è terminata un paio di giorni fa, quando la band di Liverpool ha diffuso il singolo ‘A Full Syringe And Memories Of You‘, che vede impegnata la vecchia line-up ad eccezione di colui che allora scriveva le canzoni, il chitarrista Martin Carr. Non è ancora dato sapere se il brano prelude alla pubblicazione di un nuovo LP.



Sempre dal bel mezzo degli anni ’90 provengono gli Sneaker Pimps, band di Hartepool (Inghilterra) che aveva escogitato una propria versione melodica del trip-hop. L’ultimo loro album risale al 2002 (‘Bloodsport‘), ma da ieri si possono ascoltare due inediti, ‘Fighter‘ e ‘Squaring The Circle‘. In questo caso un nuovo LP ci sarà di sicuro, si chiamerà anch’esso ‘Squaring The Circle‘ e uscirà il 10 settembre per Orphic Records. È scritto e prodotto dai due membri fondatori, Liam Howe e Chris Corner, con quest’ultimo che si fa aiutare alle parti vocali da Simonne Jones.