Nuova musica: Sharon Van Etten, Elizabeth Fraser, Oliver Sim, James Righton, Anohni

Effettivamente, i due singoli diffusi di recente da Sharon Van Etten, ‘Porta‘ e ‘Used To It‘, erano un’introduzione al suo nuovo LP, che da oggi è ufficiale: si chiamerà ‘Weʼve Been Going About This All Wrong‘ e uscirà il 6 maggio per Jagjaguwar. I due brani non saranno però nella scaletta del disco, che la cantautrice americana ha voluto preservare inedita: “Ho voluto approcciare questa pubblicazione in modo diverso, per coinvolgere i miei fan in modo intenzionale, nel tentativo di presentare l’album come un intero corpo di lavoro. Queste dieci canzoni sono progettate per essere ascoltate in ordine, in una volta sola, in modo da poter raccontare una storia molto più grande di speranza, perdita, desiderio e resilienza“. Così, l’annuncio non è stato seguito da altre anticipazioni, se non un breve trailer di 45 secondi.



Saranno le sue prime canzoni in 13 anni, e probabilmente anche una delle uscite più interessanti del prossimo Record Store Day. Elizabeth Frazer, dopo lo scioglimento dei Cocteau Twins avvenuto nel 1997, ha realizzato soltanto collaborazioni o singoli: l’ultimo in ordine di tempo, ‘Moses‘, è del 2009. Ora torna con un progetto denominato Sun’s Signature insieme al compagno Damon Reece, già batterista di Spiritualized, Echo & The Bunnymen e Lupine Howl, oltre che collaboratore di Massive Attack e Goldfrapp. I due pubblicheranno un EP intitolato semplicemente ‘Sun’s Signature‘ il prossimo 18 giugno. Conterrà cinque brani tra cui il singolo ‘Golden Air‘, diffuso oggi, che ipotizziamo farà molto piacere ai fan storici della cantautrice scozzese.



Sembra avvicinarsi anche una raccolta di canzoni di Oliver Sim, giacché in poche settimane sono già due i singoli messi in circolazione. Dopo ‘Romance With A Memory‘ è la volta di ‘Fruit‘, anch’esso prodotto dal compagno di band Jamie XX. Dovrebbero per l’appunto fare parte del suo album d’esordio solista, che il musicista inglese ha già fatto intendere essere in programma.



‘Jim, I’m Still Here‘ è il titolo del nuovo LP dell’ex Klaxons James Righton. Uscirà l’8 luglio per Deewee, l’etichetta di proprietà dei Soulwax, che hanno anche prodotto l’intero lavoro. 12 le canzoni in scaletta, tra cui una con un featuring d’eccezione: Benny Andersson degli ABBA. Concept del disco è l’alter-ego di James, Jim, “una rockstar fallita che fantastica dal garage di casa mia“. È lui che interpreta il singolo ‘Pause‘.



La collaborazione tra l’allora Anthony e gli Hercules And Love Affair diede vita, nel lontano 2008, a ‘Blind‘, grandissimo successo che finì in tutte le radio e TV musicali. L’artista che oggi si fa chiamare Anohni e la band house-pop newyorkese vi hanno dato seguito in un brano denominato ‘Poisonous Storytelling‘, che ospita anche il batterista di Siouxsie And The Banshees, Budgie. Farà parte di ‘In Amber‘, il nuovo album degli Hercules in uscita il 17 giugno per Skint/BMG.