Nuova musica: Sharon Van Etten, Ezra Furman, Wet Leg, PUP, Midlake…

Chissà se il fatto che Sharon Van Etten abbia condiviso due nuovi singoli in poche settimane, possa significare la pubblicazione di un suo nuovo album. Non ci sono ancora indizi concreti a proposito, ma nel frattempo, dopo ‘Porta‘, si può ascoltare ‘Used To It‘, brano originariamente destinato a un documentario televisivo che la musicista americana ha voluto completare nonostante l’audiovisivo avesse imboccato un’altra direzione artistica: “Mi sono trovata piacevolmente stimolata dall’idea di scrivere una canzone sul concetto di famiglia, sulla connessione attraverso il sangue e la natura“, racconta Sharon.



Ezra Furman ha un nuovo accordo discografico con la Anti-, che distribuirà le sue opere in Nord America (in Europa lo farà la Bella Union), e con la nuova label ha subito fatto uscire un singolo: si tratta di un brano intitolato ‘Point Me Toward The Real‘, prodotto da John Congleton. “Questa è una canzone neo-soul che parla del rilascio da un ospedale psichiatrico, cosa che non mi è mai accaduta personalmente, ma è una canzone su come comportarsi dopo un abuso“, spiega la musicista americana.

Molto atteso è il debutto delle Wet Leg, che giungerà l’8 aprile via Domino, e che è continuamente anticipato da canzoni. L’ultima in ordine di tempo si intitola ‘Angelica‘, dedicata a un’amica di una delle due componenti del gruppo, Rhian Teasdale, che la descrive come “disincantata nonostante il ritornello molto ottimista“.



‘The Unraveling Of Puptheband‘, il nuovo album dei PUP, è invece atteso una settimana prima, il 1° aprile. Anche in questo caso il nuovo singolo porta un nome femminile, ‘Matilda‘. Arriva come terza anticipazione del disco, dopo ‘Waiting‘ e ‘Robot Writes A Love Song‘.

Manca ancora meno a ‘For The Sake Of Bethel Woods‘, il nuovo LP dei Midlake che uscirà il 18 marzo. ‘Noble‘, il terzo estratto, è dedicato al figlio del batterista McKenzie Smith, nato con una rara forma di disturbo celebrale (per il quale è attiva anche una raccolta fondi).



The Natvral, il nuovo progetto musicale dell’ex Pains Of Being Pure At Heart Kip Berman, sono tornati con una nuova canzone. Si intitola ‘A Portrait Of Sylvie Vartan‘ e intende celebrare “il fascino e i limiti della creatività, e i modi in cui ci relazioniamo – o non lo facciamo – attraverso gli oceani, la lingua e il tempo“.



‘Sincere‘, il nuovo LP degli Hater, arriverà il 6 maggio tramite Fire Records. Da esso un paio di giorni fa è stato condiviso un nuovo brano, una ballata denominata ‘Hopes High‘, che segue la già nota ‘Something‘.



Tornano a farsi sentire le Haim, con un singolo intitolato ‘Lost Track‘ che, almeno per il momento, non prelude a nessuna ulteriore pubblicazione. Ispirato dal romanzo di John O’Hara, ‘Appuntamento a Samarra‘, è accompagnato da un video diretto nientemeno che da Paul Thomas Anderson.



Un inedito anche dai Poliça: si chiama ‘Rotting‘ ed è prodotto dal DJ tedesco Dustin Zahn (e si sente). Il brano serve anche a presentare il nuovo tour nordamericano della band di Minneapolis, che partirà a giugno.

Mancano ormai un paio di giorni alla pubblicazione dell’agognato nuovo album di Nilüfer Yanya, ‘Painless‘. La musicista londinese ha diffuso quello che sarà l’ultima anticipazione prima dell’uscita, un altro pezzo molto interessante intitolato ‘The Dealer‘.