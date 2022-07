Nuova musica: Skullcrusher, Disq, Titus Andronicus, Julia Jacklin, Kiwi Jr

Chi si fosse chiesto quando mai sarebbe arrivato l’album di debutto di Skullcrusher, quest’oggi vede soddisfarsi la propria curiosità. ‘Quiet The Room‘, questo il titolo del disco, uscirà il 14 ottobre per Secretly Canadian. Conterrà 14 canzoni scritte nell’estate 2021 e ispirate all’infanzia passata da Helen Ballentine (colei che si cela dietro al moniker) a Mount Vernon, nello stato di New York. Sono poi state registrate lì vicino, al Chicken Shack Studio, sotto la produzione di Andrew Sarlo. Primo singolo è un brano denominato ‘Whatever Fits Together‘.

Dopo l’ottimo ‘Collector‘ del 2020, anche per il sophomore dei Disq si è creata una discreta attesa. ‘Desperately Imagining Someplace Quiet‘ arriverà il 7 ottobre via Saddle Creek, anticipato oggi dal singolo ‘Cujo Kiddies‘, brano decisamente inusuale rispetto a quanto Raina Bock e soci ci avevano abituato. Proprio il frontman spiega come il suo songwriting sia cambiato: “Non più una fotografia di un determinato momento, ma uno stimolo per arrivare dove vorrei essere“.



Uscirà il 30 settembre per Merge Records il nuovo album in studio dei Titus Andronicus, che si chiamerà ‘The Will To Live‘. E’ stato registrato all’hyppato Hotel2Tango Studio di Montreal, prodotto dal frontman Patrick Stickles insieme ad Howard Bilerman (già al lavoro con mostri sacri come Arcade Fire e Leonard Cohen). Come d’abitudine per la band di Glen Rock (New Jersey) si tratta di un concept, di cui parte fondamentale è la prima anticipazione, ‘(I’m) Screwed‘, racconto di un individuo che si sente schiacicare da quattro mura (ma è un’immagine metaforica).



Di ‘Pre-Pleasure‘, il nuovo LP a firma Julia Jacklin, si sa da tempo che uscirà il 28 agosto per Polyvinyl. Dal suo disco nuovo la cantautrice australiana ha già diffuso due estratti, ‘Lydia Wears A Cross‘ e ‘I Was Neon‘, e ieri ha fatto il tris con un brano denominato ‘Love, Try Not To Let Go‘.



Il 12 agosto sarò invece la volta di ‘Chopper‘, il terzo album della storia dei Kiwi Jr. Anche per esso si è giunti alla terza anticipazione: dopo ‘Night Vision‘ e ‘Unspeakable Things‘ è ora disponibile all’ascolto ‘The Extra Sees The Film‘, canzone che il frontman Jeremy Gaudet definisce letteralmente “more chill and a bit darker” rispetto alle loro precedenti.