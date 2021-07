Nuova musica: Sleigh Bells, Robert Levon Been, Said The Whale, Connells, Liars

A cinque anni di distanza dal loro ultimo LP, tornano a farsi sentire gli Sleigh Bells. Il duo noise-pop di Brooklyn pubblicherà ‘Texis‘ il prossimo 10 settembre per Mom+Pop. Composto da 11 tracce, è anticipato dal singolo ‘Locust Laced‘, che come il resto del disco “riguarda il tentativo di aggrapparsi a un briciolo di ottimismo attraverso la pura forza di volontà; spero che la nostra musica possa dare alla gente un po’ di energia e fiducia“, dichiara il chitarrista Derek Miller.



E’ la colonna sonora del nuovo film di Paul Schrader, ‘The Card Counter‘, il primo album in autonomia di Robert Levon Been dei Black Rebel Motorcycle Club. L’opera, che è composta da 15 tracce, contiene anche qualche canzone vera e propria: un esempio è ‘Arise Sun‘, brano scelto per anticiparla. “È stata una sfida unica assecondare la visione di Paul di espandere la storia attraverso il paesaggio sonoro e le canzoni“, afferma Levon Been. “Una volta terminato il film, però, non mi sembrava giusto smettere di esplorarle. Creare un album che potesse includere sia versioni alternative che completamente finite delle canzoni è stata un’impresa enorme, ma… ciò che non ti uccide ti rafforza!“.

Arriverà invece il 22 ottobre, via Everything Forever Records, ‘Dandelion‘, il nuovo album dei Said The Whale. La band canadese lo ha anticipato già con quattro estratti: ‘Honey Lungs‘, ‘Show Me Everything‘, ‘Everything She Touches Is Gold To Me‘ e il recente (e molto frizzante) ‘99 To The Moon‘, brano ispirato dalla relazione più che decennale del frontman Tyler Bancroft con la propria compagna.

Chi si ricorda di una one hit wonder come ‘’74-’75‘ dei Connells? Eravamo nel bel mezzo degli anni ’90, e anche grazie a un video riuscito, il brano entrò in rotazione pesantissima su MTV. La band di Raleigh non è riuscita più a replicare un tale successo, ma in tutto questo tempo non si è mai sciolta. Così, a 20 anni di distanza dal loro ultimo LP, Mike Connell e compagni si apprestano a pubblicare una nuova collezione di canzoni, intitolata ‘Steadman’s Wake‘. Uscirà il 24 settembre per Black Park/Missing Piece, ed è anticipata dal singolo ‘Really Great‘, che li mostra ancora in discreta forma.

Del nuovo LP dei Liars, ‘The Apple Drop‘, si sa da tempo essere in uscita per il 6 agosto prossimo. Dopo ‘Sekwa‘ e ‘Big Appetite‘, la band australiana ha diffuso ieri il terzo estratto, un brano intitolato ‘From What The Never Was‘.