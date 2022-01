Nuova musica: Smile, Bloc Party, Kooks, Widowspeak, Ducks Ltd

Quando uscirà l’album di debutto degli Smile ancora non si sa, ma il supergruppo formato da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e da Tom Skinner dei Sons Of Kemet ha condiviso ieri il proprio secondo singolo di sempre, un brano intitolato ‘The Smoke‘. A livello sonoro è molto distante dal precedente ‘You Will Never Work In Television Again‘, con ritmiche quasi dub. Entrambi i pezzi verranno suonati nei live-streaming in programma tra domani e domenica, per assistere ai quali i biglietti si possono acquistare a questo link.



‘Alpha Games‘, il nuovo LP dei Bloc Party, è da tempo programmato per il 29 aprile. La band ne ha diffuso oggi un secondo estratto, un brano chiamato ‘The Girls Are Fighting‘, che segue la più tradizionalmente blocpartiana ‘Traps‘. Kele Okereke racconta di essere stato ispirato nella scrittura della nuova canzone “da un sacco di cose che ho visto nel corso degli anni frequentando i club, come la violenza che scoppia a causa di una faida tra rivali in amore“.



Si chiamerà ‘10 Tracks To Echo In The Dark‘ il nuovo album dei Kooks, che uscirà il 22 luglio per AWAL. Come diversi dischi negli ultimi tempi, verrà suddiviso in EP, che in questo caso saranno tre. Il primo, composto da tre brani (‘Connection‘, ‘Jesse James‘ e ‘Modern Days‘) è stato reso pubblico oggi. La nota stampa spiega che le nuove canzoni della band di Brighton hanno una più marcata componente elettronica, anche perché ispirate da un periodo in cui il frontman Luke Pritchard ha spesso frequentato Berlino, “ma più a bere whiskey nei bar che a prendere droghe al Berghain“, precisa il musicista inglese.







‘The Jacket‘, il nuovo lavoro firmato Widowspeak, arriverà via Captured Tracks l’11 marzo. Seconda anticipazione è la placida ‘While You Wait‘, che segue di qualche settimana l’altro singolo ‘Everything Is Simple‘ e si propone di dipingere uno spaccato di vita quotidiana di una grande città.



I Ducks Ltd un bel disco, ‘Modern Fiction‘, lo hanno pubblicato lo scorso anno, ma nella scaletta non hanno incluso ‘Sheets Of Grey‘, una canzone che suonano però spesso nei loro concerti. Per renderla fruibile anche a chi non ha ancora potuto vederli live, il duo jangle-pop canadese l’ha condivisa singolarmente ieri, specificando essere una delle loro composizioni più datate e tematicamente basata “su quel momento che precede la depressione, quando si pensa di trovare conforto nello sprofondare nell’abisso“.