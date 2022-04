Nuova musica: Smile, Viagra Boys, Laura Veirs, Editors, Lykke Li, Soccer Mommy

È finalmente ufficiale l’album di debutto degli Smile, lo spin-off dei Radiohead di cui oltre a Thom Yorke e Jonny Greenwood fa parte Tom Skinner dei Sons of Kemet. Uscirà il 13 maggio in formato digitale e il 17 giugno in CD ed LP, con 13 brani in scaletta, tra cui i cinque già diffusi, ‘You Will Never Work in Television Again‘, ‘The Smoke‘, ‘Skrting On The Surface‘, ‘Pana-Vision‘ e il nuovo singolo ‘Free In The Knowledge‘, condiviso oggi. La nota stampa sottolinea come il disco sia stato prodotto dall’immancabile Nigel Godrich e masterizzato da Bob Ludwig, e che vi collaborino “gli archi della London Contemporary Orchestra e una sezione completa di ottoni di musicisti jazz inglesi tra cui Byron Wallen, Theon e Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde.”



Il concerto del 15 dicembre a Milano non è l’unica novità odierna in casa Viagra Boys. La band svedese ha pronto il nuovo album (il terzo in carriera), che si chiamerà ‘Cave World‘ e uscirà l’8 luglio prossimo. Il concept è una teoria dell’evoluzione ribaltata, per cui l’uomo sarebbe l’essere primitivo e la scimmia quello evoluto. ‘Ain’t No Thief‘ è il primo singolo, parte di una scaletta di 12 tracce, tutte prodotte da Pelle Gunnerfeldt e DJ Haydn.



Si intitolerà ‘Found Light‘ il nuovo LP di Laura Veirs, il 12° della sua carriera. Uscirà anch’esso l’8 luglio, in questo caso per Bella Union. Co-prodotto dalla stessa cantautrice di Portland insieme a Shahzad Ismaily, è anticipato dal singolo ‘Winter Windows‘, un alt-rock dinamico che è piuttosto inusuale se raffrontato con la sua produzione recente: “Questa canzone mi fa tornare alle mie radici punk ma allo stesso tempo riflette la fiducia che ho in me stessa in questa fase della mia vita“.



Anche per gli Editors ci potrebbe presto essere un nuovo album. Sembra farlo intendere ‘Heart Attack‘, il loro primo inedito dal 2019 che sancisce anche il definitivo ingresso nel gruppo di Benjamin John Power aka Blanck Mass: “Avendo lavorato con loro per quasi cinque anni, entrare a far parte degli Editors è stata una cosa piuttosto naturale, non l’abbiamo vissuta come una decisione da prendere. Sappiamo tutti che lavoriamo bene insieme, ci troviamo allineati sul lato creativo e siamo molto amici“, dice il musicista/producer, il cui apporto al nuovo brano appare evidente.



Del nuovo disco di Lykke Li, ‘Eyeye‘, si sa già che uscirà il 20 maggio. Oggi è giunto il secondo estratto, ‘Highway To Your Heart‘, che ribadisce il ‘ritorno alle origini’ del suo suono già udito nel precedente singolo ‘No Hotel‘.



Altro LP molto atteso è certamente quello di Soccer Mommy, ‘Sometimes, Forever‘ (in arrivo il 24 giugno), se non altro perché prodotto da Oneohtrix Point Never. E in effetti c’è molto di suo nel secondo singolo diffuso oggi, ‘Unholy Affliction‘, brano molto intrigante che, come sostiene Stereogum, sembra un mix di “Nine Inch Nails, Portishead e Garbage“.