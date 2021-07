Nuova musica: Soft Cell, Parcels, Amyl And The Sniffers, Band Of Skulls, Chartreuse

Autori della celeberrima ‘Tainted Love‘, i Soft Cell hanno trascorso gli anni ’80 da band sulla cresta dell’onda. Uno scioglimento piuttosto rapido, nel 1984 (Marc Almond continuò con una solidissima carriera solista), e una restart tentato nei primi anni 2000, per poi far perdere nuovamente le proprie tracce come band (a parte un singolo, ‘Northern Lights‘, pubblicato nel 2018). Tutto questo sino a ieri, giorno in cui è stato ufficializzato ‘*Happiness Not Included‘ (l’asterisco non è un errore di battitura), il loro primo album in 22 anni, il secondo in 38. Conterrà 12 tracce e avrà la copertina che vedete qui sopra, che ritrae il tristemente noto parco giochi di Pripyat, in Ucraina, area avrebbe dovuto essere inaugurata cinque giorni dopo il disastro di Chernobyl e che giace da allora (anni ’80, guarda caso) abbandonata. Non c’è ancora una data precisa di uscita, anche se si assicura che il disco arriverà “nella primavera 2022” grazie a BMG. Un teaser di 30 secondi diffuso su Facebook ne è la prima anticipazione.

È molto probabile che il synth-pop dei Soft Cell abbia, almeno inconsciamente, influenzato quello più contemporaneo dei Parcels. Anche la band australiana è in procinto di far uscire un disco nuovo, di cui ancora non si conoscono i dettagli. Il fatto che in poche settimane siano già due i singoli resi di pubblico dominio fa propendere però per la tesi di una pubblicazione imminente. Ultimo inedito in ordine di tempo è ‘Comingback‘, che segue l’ottimo ‘Free‘ con cui battaglia in gradevolezza anche grazie a un video, girato nel recondito agglomerato di Silverton (Nuovo Galles del Sud, 50 abitanti), in cui la band si mette a ballare nel deserto.

Tutt’altro approccio alla forma-canzone è quello di Amyl And The Sniffers, anche loro australiani, anche loro in procinto di pubblicare il sophomore, ma dal punto di vista musicale decisamente più rock ‘n’ roll. Secondo estratto da ‘Comfort To Me‘, che verrà pubblicato da ATO Records il 10 settembre prossimo, è un brano intitolato ‘Security‘, che segue il già noto ‘Guided By Angels‘.



È un’interessante versione alternativa dei Band Of Skulls il duo composto da quelli che in realtà ne sono anche gli unici due componenti, Russell Marsden ed Emma Richardson. A questo giro, però, hanno optato per la denominazione Marsden & Richardson, condividendo quello che si può a pieno titolo definire un singolo di debutto. Si tratta di un brano intitolato ‘Outsider‘ che si propone di “guardare indietro a tempi meno complicati, a dischi di solido cantautorato come quelli di Nancy & Lee o Simon & Garfunkel“. Il brano è dichiaratamente un’anticipazione di un album che uscirà nei prossimi mesi, e di cui i due si dicono “orgogliosi e speranzosi che queste canzoni potranno rimanere per sempre con noi“.



Sono invece esordienti interessanti i Chartreuse, quartetto proveniente dalle Midlands autore sinora solo di qualche EP con titolazioni piuttosto curiose (‘Even Free Monday Doesn’t Get Me Out Of Bed‘ o ‘Relaxation Tape For Nobodies‘). Il prossimo a essere pubblicato si intitolerà ‘Is It Autumn Already?‘ e conterà su sei nuove canzoni tra cui il singolo, condiviso oggi, ‘Things Are Changing Too Quickly‘. La nota stampa ne dà una intrigante descrizione definendolo composto da “sei brani emotivamente toccanti che legano strane tracce temporali, insolite texture e ritmiche oblique; è un disco diverso da qualsiasi altra cosa che avrete sentito quest’anno o anche lo scorso“.