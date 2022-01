Nuova musica: Sonic Youth, PUP, Jenny Hval, Yard Act, King Hannah, Darkside

I fan dei Sonic Youth saranno felicissimi di sapere che il 25 marzo uscirà una raccolta di inediti della loro band del cuore. ‘In/Out/In‘ conterrà brani registrati negli ultimi 10 anni di vita (ovvero tra il 2000 e il 2010) dello storico quartetto alt-rock newyorkese, per un totale di 5 tracce presumibilmente piuttosto lunghe. La prima ad essere diffusa, ‘In & Out‘ (i cui vocals sono di Kim Gordon) supera infatti i 7 minuti di durata.

In/Out/In by Sonic Youth

Sembrano voler fare le cose in grande i PUP per il loro nuovo LP: ‘The Unraveling Of Puptheband‘ uscirà il 1° aprile per Rise/BMG e ospiterà le illustri collaborazioni di Sarah Tudzin (Illuminati Hotties), Kathryn McCauhey (NOBRO), Mel St. Pierre (Casper Skulls) ed Erik Paulson (Remo Drive). “Con il passare delle settimane, sembravamo sempre meno razionali, obiettivi e sani di mente. Si può sentire la band iniziare a cadere dal precipizio, e proprio per questo penso che questo disco sia il nostro più vero e genuino fino ad oggi. Non c’è niente di più PUP di una lenta e inevitabile discesa verso l’autodistruzione“, afferma il frontman Stefan Babcock. ‘Robot Writes a Love Song‘ è l’inedito diffuso oggi, ma in scaletta c’è anche un altro brano già noto, quel ‘Waiting‘ reso di pubblico dominio lo scorso anno.



‘Classic Objects‘ è invece il titolo del nuovo LP di Jenny Hval. “La sua versione di un disco pop“, lo descrive la press-release, che sottolinea anche come sia stato ispirato da una recente diagnosi di celiachia che ha portato la musicista norvegese a riflettere sulla precarietà della propria professione. Il singolo ‘Year Of Love‘, invece, prende ispirazione da una proposta di matrimonio a cui ha assistito mentre si stava esibendo, che l’ha spinta a ragionare sul legame tra la sua vita privata e quella pubblica. Farà parte di una scaletta di 8 tracce, che verranno pubblicate da 4AD l’11 marzo prossimo.



Per l’uscita dell’album di debutto degli Yard Act si contano ormai i giorni. Ne mancano solo tre al fatidico 21 gennaio, ma la band di Leeds ha comunque voluto divulgare una nuova anticipazione, il quinto estratto dagli undici brani che compongono la tracklist. ‘Pour Another‘ parla del momento in cui, appena terminato un party, “tutto sembra perfetto e ognuno ha l’aria di essere il tuo migliore amico, ma al tuo risveglio tutto ciò scompare“. Chi avesse un abbonamento a Apple Music, può inoltre ascoltare la cover di ‘Tiny Dancer‘ di Elton John eseguita dal quartetto inglese “perché recentemente il nostro nuovo amico Elton è stato così carino con noi sulla stampa“.





Altro esordio molto atteso è ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me‘ dei King Hannah, che arriverà via City Slang il 25 febbraio. Nuova anticipazione è un brano molto pjharveyiano denominato ‘Big Big Baby‘, che serve anche ad annunciare il tour americano del duo di Liverpool, che peraltro suonerà anche all’ARCI Bellezza di Milano il prossimo 12 aprile.

I Darkside un LP, ‘Spiral‘, lo hanno fatto uscire l’anno scorso. Nelle stesse sessioni di registrazione Nicolás Jaar e Dave Harrington avevano inciso anche un brano poi non utilizzato per il disco, ‘Ecdysis!‘, che è stato diffuso oggi sulle piattaforme streaming.