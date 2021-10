Nuova musica: Spoon, Metronomy, Hurray For The Riff Raff, Neil Young, Tom Meighan

E’, a quanto pare, “il più rock ‘n’ roll” tra gli album degli Spoon. Lo sostiene la nota stampa che presenta ‘Lucifer On The Sofa‘, decimo LP in carriera per il quintetto di Austin (Texas), città in cui il disco è stato registrato con la co-produzione di Mark Rankin (Adele, Queens Of The Stone Age) e la collaborazione di Dave Fridmann e Justin Raisen. “Rock ‘n’ roll classico scritto da una persona che non ha mai capito Eric Clapton” rincara la dose il frontman Britt Daniel, che afferma anche che il primo singolo, ‘The Hardest Cut‘, è stato influenzato dagli ZZ Top: “Ho passato molto del 2018 e del 2019 ad ascoltarli“, rivela. L’album uscirà per Matador Records l’11 febbraio 2022.



Una settimana dopo, il 18 febbraio, sarà invece il giorno della pubblicazione ‘Small World‘, il nuovo LP dei Metronomy. Per la press-release si tratta di “un ritorno ai piaceri semplici della natura con sonorità più scarne e cantautorali“. Primo esempio è il singolo ‘It’s Good To Be Back‘, synth-pop in linea con quanto la band inglese ha da sempre musicalmente mostrato, nonché esplicito compiacimento per il ritorno a una sedicente normalità.

Disco nuovo anche per Hurray For The Riff Raff: il settimo LP del progetto musicale di Alynda Segarra uscirà per Nonesuch Records il 18 febbraio 2022. Si chiamerà ‘Life On Earth‘ e conterrà 11 nuove canzoni prodotte da Brad Cook (Waxahatchee, Bon Iver). E’ la stessa musicista di New Orleans a definire il suo nuovo materiale “nature punk” (“ispirato da Clash, Beverly Glenn-Copeland e Bad Bunny“, aggiunge la press-release) e a spiegare di voler trovare “la ribellione” osservando “la vita delle piante“. E’ anche per questo, probabilmente, il motivo per cui il primo singolo si intitola ‘Rhododendron‘.

E’ da qualche giorno noto che il nuovo album di Neil Young And The Crazy Horse uscirà il 10 dicembre per Reprise. Si chiamerà ‘Barn‘, come il “fienile” dove è stato registrato. Due i brani già resi noti: ‘Song Of The Seasons‘, divulgato un paio di settimane fa, e ‘Heading West‘, condiviso proprio oggi.





Se un paio di giorni fa sono stati i Kasabian a rivelare il loro primo brano senza Tom Meighan, oggi è la volta dell’ex vocalist della band di Leicester. ‘Would You Mind‘ è stata diffusa “dopo la straordinaria risposta che ha avuto il teaser sui social media“, spiega il cantante inglese, che aggiunge: “Questa canzone è il mio regalo per voi, per chiunque stia lottando, in qualsiasi modo. Chiedete aiuto. Io non l’ho fatto, ma vorrei averlo fatto. Speriamo che possa darvi il coraggio di farlo.”