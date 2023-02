Nuova musica: Squid, Bdrmm, Indigo De Souza, Purling Hiss, Daughter

Dopo l’ottimo debutto del 2021, ‘Bright Green Field‘, gli Squid avevano subito cominciato a lavorare al successore. In particolare durante il tour che aveva seguito quella pubblicazione, in cui molte canzoni erano state testate live: “La gente era così impaziente di vedere musica dal vivo che abbiamo pensato di poter suonare qualsiasi cosa, anche se incompiuta. In una forma o nell’altra abbiamo suonato circa l’80% di ‘O Monolith’, per lo più senza testi“, ricorda il cantante e batterista Ollie Judge. ‘O Monolith‘, per l’appunto, uscirà il 9 giugno per Warp Records, con dettagli da band in assoluta rampa di lancio: registrazione negli studi di Peter Gabriel, produzione di Dan Carey, missaggio di John McEntire dei Tortoise. Primo estratto è un brano intitolato ‘Swing (In A Dream)‘, che già sancisce una crescita.



Altro sophomore molto atteso, quantomeno da chi vi scrive, è quello dei Bdrmm, freschi di firma con la Rock Action, l’etichetta di proprietà dei Mogwai, con cui sono stati recentemente in tour anche in Italia. Il quintetto di Hull, il prossimo 30 giugno, farà uscire ‘I Don’t Know‘, registrato a Leeds con lo stesso produttore del debutto ‘Bedroom‘ (2020), Alex Greaves. ‘It’s Just A Bit Of Blood‘, che inizia alla Radiohead e continua shoegaze, è il primo estratto di una scaletta di otto brani.



Giunge al terzo LP in carriera Indigo De Souza. ‘All Of This Will End‘ arriverà il 28 aprile via Saddle Creek, dopo essere stato registrato ai Drop Of Sun Studios di Asheville (Nord Carolina) insieme al produttore Alex Farrar. Del successore di ‘Any Shape You Take’ (2021) faranno parte 11 canzoni, tra cui il singolo ‘Younger And Dumber‘, una ballata folk-rock che la musicista americana definisce “un fascio di luce della mia esperienza umana emotiva e spirituale“.



‘Drag On Girard‘, in arrivo il prossimo 24 marzo, sarà il primo album dei Purling Hiss in quasi 7 anni. Avrà in scaletta otto brani, di cui due sono già stati resi noti: l’opener ‘Yer All In My Dreams‘ e ‘Baby‘, entrambi spigolosi e lo-fi come consuetudine per la band di Mike Polizze.





‘Stereo Mind Game‘, il terzo LP della carriera dei Daughter, verrà pubblicato il 7 aprile da 4AD. Oltre alla già nota ‘Be On Your Way‘, conterrà anche ‘Party‘, secondo estratto svelato oggi, “una canzone struggente ma tenace che parla di un legame romantico vissuto a distanza, attraverso l’Atlantico“, afferma la nota stampa.