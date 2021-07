Nuova musica: Sturgill Simpson, Clinic, Porches, La Luz, Deerhof

Torna a essere inedito l’alt-country di Sturgill Simpson: ‘The Ballad Of Dood And Juanita‘ uscirà il 3 dicembre per la sua etichetta personale, la High Top Mountain. “Volevo solo scrivere una storia, non una collezione di canzoni che raccontassero una storia. Una storia attuale, dall’inizio alla fine” dice il cantautore americano, che nel disco ospita una leggenda di genere come Willie Nelson. Registrato “in meno di una settimana“, vede la partecipazione della stessa band che ha lavorato alle due ultime uscite di Simpson, ‘Cutting Grass‘ volume 1 & 2. Non ci sono al momento, brani anticipatori di una scaletta che sarà composta da 10 tracce.

Nuovo singolo che invece c’è per i Clinic, anche loro in procinto di pubblicare un disco nuovo: ‘Fantasy Island‘ arriverà il 22 ottobre via Domino e conterrà l’omonimo brano, diffuso oggi, oltre alla già nota (da qualche settimana) ‘Fine Dining‘. Registrato nel Merseyside durante l’estate 2019, secondo la press-release intende sviscerare “l’idea di guardare il futuro e i diversi modi in cui può concretizzarsi“, sottolineando che “è il loro disco più elettronico e pop fino ad oggi“.



‘All Day Gentle Hold!‘ è la denominazione del nuovo album di Porches, anch’esso in pubblicazione per Domino ma calendarizzato per l’8 di ottobre. “Ho registrato questo album nella mia stanza tra ottobre 2019 e aprile 2021. Il mondo era capovolto e volevo fare qualcosa che mostrasse quanto più amore, urgenza e desiderio di umanità possibile“, racconta il musicista americano. “Harder, faster, shorter and louder than any other Porches record” è invece la testuale definizione della relativa press-release. Fulgido esempio di tutto ciò è il primo estratto, un brano di poco più di due minuti intitolato ‘Okay‘.

Tornano a farsi sentire anche le La Luz, che il 22 ottobre per Hardly Art pubblicheranno il loro nuovo, omonimo LP, il quarto in carriera. Le tre ragazze californiane, a detta della nota stampa, “si lanciano senza paura in un nuovo regno di intimità emotiva con una collezione di canzoni immerse nei misteri della natura e nella magia della chimica umana“. Prodotto da Adrian Younge, solitamente al lavoro con artisti hip-hop, soul e jazz, è anticipato dal singolo ‘Watching Cartoons‘.



Il 22 ottobre sarà anche la data di pubblicazione del 18° album della carriera dei Deerhof, che si chiamerà ‘Actually, You Can‘ e verrà diffuso da Joyful Noise. Si propone di difendere “la bellezza, la positività e l’amore che vengono considerati brutti, negativi e odiosi dagli autoproclamati guardiani del ‘senso comune’.” A perorare la causa il singolo ‘Department Of Corrections‘, un brano che per la band “parla di tutti i meravigliosi misteri della vita che non si sommano su un foglio contabile o non rientrano in un algoritmo di intelligenza artificiale“.