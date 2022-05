Nuova musica: Suede, Oliver Sim, Spiral Stairs, Lou Barlow, Art Moore

Tornano gli Suede, con un album intitolato ‘Autofiction‘ che loro stessi definiscono “il nostro disco punk“. Uscirà il 16 settembre per BMG. Si tratta del nono in carriera della band londinese, che vede tornare al desk il produttore che più li ha seguiti in passato, Ed Buller. Registrato nel nord della capitale in presa diretta, conterrà 11 canzoni tra cui vi è il primo singolo ‘She Still Leads Me On‘, dedicata alla defunta madre del frontman Brett Anderson.

Ufficiale anche l’LP di debutto solista di Oliver Sim degli XX, già anticipato dai singoli ‘Romance With A Memory‘ e ‘Fruit‘, ma che da oggi ha titolo, scaletta e data di pubblicazione. ‘Hideous Bastard‘ arriverà il 9 settembre via Young Records e sarà composto da 10 brani. Tra di essi vi è anche la quasi title-track ‘Hideous‘, un duetto con Jimmy Sommerville in cui Oliver rivela la sua sieropositività: “Ho scritto questo disco per liberarmi della vergogna e della paura che ho provato per molto tempo“, spiega il musicista inglese.

Si intitola ‘Medley Attack!!‘ il nuovo album di Scott Kannberg in arte Spiral Stairs. L’ex chitarrista dei Pavement lo pubblicherà l’8 luglio prossimo via Amazing Grease. Si tratta del suo ultimo disco con il moniker che lo ha reso celebre, influenzato dalla scomparsa del suo bassista e amico Matt Harris. Avrà nove tracce in tracklist, tra cui il primo estratto ‘Pressure Drop‘.



Novità pure per un’altro mostro sacro dell’indie-rock americano, Lou Barlow. Insieme agli Eat Fire Spring ha formato una nuova band, denominata auto-referenzialmente Lou Barlow And Company, e pubblicato due canzoni inedite, ‘Only Fading‘ e ‘Sacrifice‘, che viaggiano su coordinate più familiari ai Sebadoh che ai Folk Implosion.





È un piccolo supergruppo quello formato da Taylor Vick in arte Boy Scouts e da due collaboratori abituali di Ezra Furman, Sam Durkes e Trevor Brooks. Si fanno chiamare Art Moore e il 5 agosto faranno uscire per Anti- il loro LP di debutto, l’omonimo ‘Art Moore‘. Nel disco, oltre al nuovo (bel) singolo ‘Muscle Memory‘, anche il precedente ‘Snowy‘.