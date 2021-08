Nuova musica: Sufjan Stevens, Big Thief, Julia Shapiro, Cherry Glazerr, Chromatics

È concretamente in corsa per essere eletta “peggior copertina dell’anno” quella dell’album congiunto di Sufjan Stevens e Angelo De Augustine, ‘A Beginner’s Mind‘, che uscirà il 24 settembre per l’etichetta di proprietà del primo, la Asthmatic Kitty. Per fortuna, il disco sembra essere bello, perlomeno alla luce dei primi due estratti, ‘Reach Out‘ e ‘Olympus‘, condivisi qualche settimana fa. Ieri ne sono stati diffusi altri due, ‘Back To Oz‘ e ‘Fictional California‘, anch’essi ispirati a una serie di film che il duo ha guardato insieme in uno chalet nel nord dello stato di New York, circostanza che poi è divenuta il concept del disco.





Doppietta anche per i Big Thief, sulla cui prolificità ormai non sussistono più dubbi. La band americana ha reso di pubblico dominio ieri due inediti, ‘Little Things‘ e ‘Sparrow‘, entrambi prodotti dal batterista James Krivchenia. Pitchfork fa sapere che il primo, leggermente elettrico, è stato registrato a ottobre 2020 a Topanga, California, e il secondo, completamente acustico, sui monti Catskill (New York). Non sembrerebbero, almeno per il momento, anticipare nuovi LP del quartetto, fermo all’accoppiata ‘U.F.O.F.‘ e ‘Two Hands‘ del 2019.





Arriverà questo autunno il nuovo album solista di Julia Shapiro, frontwoman delle Chastity Belt. ‘Zorked‘ uscirà l’8 ottobre prossimo e conterrà 10 nuove canzoni, facendo seguito a ‘Perfect Version‘ del 2019. ‘Come With Me‘, il primo estratto, un brano che parla di trip lisergici, è prodotto da Melina Duterte aka Jay Som così come tutto il disco.



Continua i suoi esperimenti elettronici Clementine Creevy, leader dei Cherry Galzerr. Il terzo episodio di una serie di singoli ispirati da “DJ Koze, Yaeji, Caribou e Kaytranada” si intitola ‘Soft Drink‘, e segue i già editi ‘Rabbit Hole‘ e ‘Big Bang‘. Il brano è una ballata ritmata su cui, dichiaratamente, ha anche pesato l’ascolto prolungato di ‘Naive‘ dei Kooks. Nonostante l’ormai lunga serie di uscite a sé stanti, non ci sono notizie circa un possibile nuovo album della band californiana.



Non c’è purtroppo nuova musica da parte dei Chromatics, anzi, rischia di non essercene più. La band di Portland ha infatti annunciato il proprio scioglimento con un laconico comunicato: “Dopo un lungo periodo di riflessione, tutti e tre abbiamo preso la difficile decisione di porre fine ai Chromatics.” Nonostante ciò, Ruth Radelet, Adam Miller e Nat Walker, i tre componenti che affiancavano il leader Johnny Jewel (non incluso nominalmente nel comunicato), sembrano ottimisti: “Siamo molto entusiasti per il futuro e non vediamo l’ora di condividere presto i nostri nuovi progetti con voi.”