Nuova musica: Superorganism, Sunflower Bean, Spiritualized, Kurt Vile, Florence, Red Hot Chili Peppers

Vi ricordate dei Superoganism, il collettivo australiano guidato da una frontwoman giapponese che nel 2018 fece uscire un divertente album omonimo? Ebbene, la band si è ridotta a ‘soli’ 5 elementi (sono usciti dal gruppo Robert Strange, Ruby ed Emily) e ha pronto il proprio sophomore, che si intitolerà ‘World Wide Pop‘ e che uscirà per Domino il 15 luglio. La fama guadagnata ha portato illustri collaborazioni: nientemeno che Stephen Malkmus oltre a Dylan Cartlidge, Gen Hoshino, Chai e Pi Ja Ma. Di queste due ultime è il featuring nel primo singolo, un brano denominato ‘Teenager‘.



Il nuovo LP dei Sunflower Bean, ‘Headful Of Sugar‘ (uscirà il 6 maggio), sembra voler proporre una nuova versione della band newyorkese. ‘Roll The Dice‘, terzo estratto dopo ‘Baby Don’t Cry‘ e l’inconsueta (per loro) ‘Who Put You Up To This?‘, potrebbe essere anche un singolo dei succitati Superorganism, tanto pesanti sono i bassi.



Sembra invece procedere sulla strada tracciata da tempo Jason Pierce, che come Spiritualized il 22 aprile pubblicherà ‘Everything Was Beautiful‘, il suo nono album post-Spacemen 3. Anche in questo caso siamo alla terza anticipazione: dopo ‘Always Together With You‘ e ‘Crazy‘ ecco un brano chiamato ‘The Mainline Song‘.



‘(Watch My Moves)‘ (scritto proprio tra parentesi), il nuovo LP di Kurt Vile, arriverà tra poco più di un mese, il 15 aprile. Anche da parte sua lo scorso weekend è giunto un nuovo estratto, un brano denominato ‘Hey Like A Child‘ e pienamente nello stile consolidato del musicista americano, anche per durata (arriva quasi a 6’).

Un altro inedito di Florence And The Machine fa pensare che l’annuncio del nuovo album della musicista inglese sia imminente. ‘Heaven Is Here‘ , che segue di non molto ‘King‘, è “la prima canzone che ho scritto in isolamento dopo un lungo periodo in cui non potevo andare in studio. Volevo creare qualcosa di fragoroso, e questo clamore di gioia, furia e dolore è stata la prima cosa che è venuta fuori“, spiega la Welch.



I Red Hot Chili Peppers, per il loro disco nuovo (‘Unlimited Love‘, esce il 1° aprile per Warner) hanno ritrovato sia John Frusciante alla chitarra che Rick Rubin in studio. Venerdì scorso ne hanno condiviso la seconda anticipazione, la melliflua ‘Poster Child‘, che segue la più elettrica ‘Black Summer‘.