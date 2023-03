Nuova musica: Swans, Geese, Bully, Pigeon Detectives, National

Quello che dovrebbe essere il sedicesimo album della storia degli Swans, ‘The Beggar‘, uscirà il prossimo 23 giugno via Mute Records. Registrato ai Candy Bomber Studio di Berlino, è stato scritto e prodotto dal leader storico del collettivo, Micheal Gira e vi suonano, oltre a membri di lunga data come Cristophe Hahn, Christopher Pravdica e Phil Puleo, anche l’attuale batterista dei Bad Seeds Larry Mullins e Ben Frost. La scaletta è formata da undici brani, di cui il primo estratto, ‘Paradise Is Mine‘, già supera i 9 minuti.



L’evoluzione dei Geese continua con un esaltante nuovo brano di oltre 5 minuti intitolato ‘3D Country‘, che è anche il titolo del sophomore della band newyorkese, in arrivo il 23 giugno per Partisan/PIAS. Prodotto dal celebre James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Foals e recentemente Shame), avrà una tracklist di undici brani tra cui anche il precedente singolo ‘Cowboy Nudes‘.



Si chiamerà ‘Lucky For You‘ il nuovo LP dei Bully, che uscirà il 2 giugno per Sub Pop. La band di Nashville lo ha anticipato con il grunge-pop di ‘Days Move Slow‘, ma in realtà lo aveva già fatto con ‘Lose You‘, brano che ospita il featuring di Soccer Mommy, entrambe parte di una scaletta di 10 tracce.



Tornano a farsi sentire i ‘redivivi’ Pigeon Detectives, che il 7 luglio pubblicheranno ‘TV Show‘, sesto LP della loro carriera. Prodotto da Rich Turvey (Blossoms, The Coral, Oscar Lang), ospiterà il nuovo e potente singolo ‘Lovers Come And Lovers Go‘, diffuso un paio di settimane fa. “Questo album è una celebrazione del nostro percorso (…) Siamo arrivati a un punto in cui possiamo onorare chi siamo, chi siamo stati e chi saremo in futuro“, afferma il bassista Dave Best all’NME.

Manca poco più di un mese all’atteso album dei National, ‘First Two Pages Of Frankenstein‘, in arrivo il 28 aprile. Oggi ne è stato diffuso un terzo estratto, una canzone intitolata ‘Eucalyptus‘ che segue le già note ‘Tropic Morning News‘ e ‘New Order T-Shirt‘ e nel testo cita Cowboy Junkies e Afghan Whigs (“What about the Cowboy Junkies / What about the Afghan Whigs?“).