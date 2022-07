Nuova musica: Sylvan Esso, Dry Cleaning, Preoccupations, Built To Spill, Alex G, RHCP

L’intensificarsi di pubblicazioni di brani inediti aveva fatto pensare a un LP imminente per i Sylvan Esso, e così è: ‘No Rules Sandy‘ uscirà tra poco più di due settimane, il 12 agosto, per Loma Vista. Amelia Meath e Nick Sanborn lo hanno suonato per intero lo scorso weekend al Newport Festival, annunciandone contestualmente l’esistenza. Il successore di ‘Free Love‘ (2020) è stato definito dal duo di Durham (North Carolina) “esattamente come noi. Non cerchiamo di adattarci agli schemi, ma siamo felici di essere noi stessi“. Ad anticiparlo ulteriormente il singolo ‘Didn’t Care‘, in scaletta come i già noti ‘Your Reality‘ e ‘Sunburn‘.

Da qualche settimana si è a conoscenza che il sophomore dei Dry Cleaning si chiamerà ‘Stumpwork‘ e che uscirà per 4AD il 21 ottobre. La band inglese lo ha già anticipato con ‘Don’t Press Me‘, e ora lo introduce ulteriormente con un brano che, paragonato a ciò a cui ci avevano abituati, si potrebbe definire per loro insolito. ‘Anna Calls From The Arctic’ è stato ispirato da una serie di telefonate con una conoscente della band che vive, per l’appunto, nell’artico, ed è partito da una jam session tra tastiera, basso e clarinetto. Musicalmente, “è ispirato alle colonne sonore drammatiche di John Barry“, afferma il quartetto in una nota.



Secondo estratto anche dal nuovo LP dei Preoccupations, ‘Arrangements‘, in arrivo il 9 settembre. Dopo ‘Ricochet‘, la band post-punk di Calgary ha condiviso ‘Death Of A Melody‘, brano che il frontman Matthew Flegel spiega prendere ad esempio una canzone che non riesce ad uscire dalla testa per analizzare “il conoscere e il dimenticare, l’esistere in una terra di mezzo tra il permanente e il temporaneo“.



Il 9 settembre sarà anche la data di pubblicazione (per Sub Pop) di ‘When The Wind Forgets Your Name‘, attesissima raccolta di inediti firmata Built To Spill. ‘Gonna Lose‘, ‘Understood‘ e ‘Fool’s Gold‘ sono le canzoni sinora rese note; oggi è la volta di una quarta anticipazione, altrettanto entusiasmante, che si intitola ‘Spiderweb‘.



Bisognerà attendere ancora un paio di mesi per ‘God Save The Animals‘, il nuovo album di Alex G, che sarà udibile dal 23 settembre grazie a Domino. Da esso, sono già state diffuse ‘Blessing‘ e ‘Runner‘, oltre alla nuovissima ‘Cross The Sea‘, a cui è associato un video animato opera di Elliot Bech.



Dopo aver atteso sei anni (e il rientro di John Frusciante) per pubblicare un nuovo album (‘Unlimited Love‘, uscito ad aprile), i Red Hot Chili Peppers gli daranno immediatamente un seguito. ‘Return Of The Dream Canteen‘ è programmato da Warner per il 14 ottobre, prodotto anch’esso da Rick Rubin. “È tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre voluto essere“, dice del disco la band californiana, che non l’ha ancora anticipato con alcun estratto.