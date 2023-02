Nuova musica: Tallest Man On Earth, Westerman, Jake Shears, Unloved, Death Cab For Cutie

A quattro anni di distanza da ‘I Love You, It’s a Fever Dream‘, il suo più recente disco di inediti, The Tallest Man On Earth torna con un nuovo album: ‘Henry St.‘ uscirà il 14 aprile per Anti-. Si tratta di un disco che segna più di una novità: innanzitutto è il suo primo registrato con una vera e propria band, e poi è prodotto da Nick Sanborn dei Sylan Esso, non una band così affine al suo folk acustico. Ryan Gustafson, TJ Maiani, CJ Camerieri, Phil Cook, Rob Moose, yMusic e Adam Schatz hanno tutti “suonato live nello studio, giocando, divertendoci e mostrandoci molto aperti gli uni verso gli altri“. Undici sono le canzoni che fanno parte della scaletta, tra cui c’è il primo estratto ‘Every Little Heart‘.



Uscirà il 5 maggio con il titolo di ‘An Inbuilt Fault‘ il sophomore di Westerman. Il musicista inglese lo ha registrato a Los Angeles insieme a James Krivchenia dei Big Thief, dopo che alcuni demo erano stati incisi da lui solo durante un periodo di auto-isolamento in Italia. Il risultato finale, recita la press-release della Partisan Records, “racchiude alcune delle canzoni più avventurose e disinvolte della carriera di Westerman, con un suono più heavy e audace rispetto ai suoi precedenti lavori“. Un esempio è il nuovo singolo ‘CSI: Petralona‘, seconda anticipazione dopo la già nota ‘Idol; RE-run‘.



Vi ricordate i Scissors Sisters? Dopo la scissione della band di ‘I Don’t Feel Like Dancing‘, il frontman Jake Shears ha intrapreso una carriera solista che ha sinora prodotto un unico album nel 2018. Il 2 giugno, però, quel disco avrà un successore: ‘Last Man Dancing‘ verrà diffuso da Mute Records e ospiterà i featuring di Kylie Minogue, Big Freedia e Amber Martin, con ulteriori camei da parte di Jane Fonda e Iggy Pop. Prodotto da Vaughn Oliver e Boys Noize, conterrà una tracklist di undici brani tra cui vi è il singolo ‘Too Much Music‘.



Dopo il grande successo di critica di ‘The Pink Album‘ dello scorso anno, gli Unloved hanno già pronto il successore. ‘Polychrome‘ uscirà il 24 febbraio per Heavenly Recordings, ed è composto da canzoni provenienti dalle stesse sessioni del doppio LP uscito neanche cinque mesi fa. ‘I Did It‘ ne è il primo estratto, “un’affermazione di un successo che merita di essere celebrato. Sì, ce l’hai fatta. Ce l’ha fatta, ce l’ha fatta“, scrive la frotwoman Jade Vincent in una nota.



‘Asphalt Meadows‘, l’album dei Death Cab For Cutie uscito lo scorso settembre, avrà presto una versione acustica. ‘Asphalt Meadows Acoustic‘ uscirà il 10 marzo e conterrà, oltre all’intera scaletta del disco, anche la cover di una canzone dei Low, ‘The Plan‘, tributo alla compianta Mimi Parker. “Crediamo che il modo migliore per ricordare i musicisti che perdiamo sia suonare le loro canzoni. ‘The Plan’ è sempre stata una delle nostre canzoni preferite dei Low e viene presentata qui in omaggio a Mimi“, afferma Ben Gibbard in una nota. Il brano è stato condiviso insieme alla nuova versione di ‘Pepper‘.