Nuova musica: Teenage Fanclub, Bonnie ‘Prince’ Billy, Anjimile, M. Ward, Jess Williamson

Si intitolerà ‘Nothing Lasts Forever‘ il nuovo album dei Teenage Fanclub, l’undicesimo della loro carriera. Uscirà il 22 settembre per PeMa, etichetta di proprietà della band scozzese. “È un disco riflessivo, e credo che più facciamo questa cosa, più ci sentiamo a nostro agio nell’andare in quel luogo di malinconia, nel sentire e nell’esprimere questi sentimenti“, racconta il co-frontman Raymond McGinley. “Queste canzoni sono decisamente personali. Stai invecchiando, vai nell’armadio e tiri fuori il vestito nero più spesso. Il pensiero della mortalità e l’idea della luce [tema ricorrente nel disco, ndr] devono averci fatto riflettere molto“, aggiunge l’altro leader del gruppo Norman Blake. In scaletta figureranno 10 brani, di cui uno, ‘Foreign Land‘, è stato reso pubblico oggi.

Sembra essere una massima di vita il titolo del nuovo album di Bonnie ‘Prince’ Billy, ‘Keeping Secrets Will Destroy You‘, che uscirà l’11 agosto via Drag City. Registrato a Louisville, Kentucky, con il tecnico del suono Nick Roeder, vede suonarvi la violinista Sara Louise Callaway, il tastierista Kendall Carter, la violista Elisabeth Fuchsia, il mandolinista Dave Howard, il sassofonista Drew Miller e la vocalist Dane Waters. Dodici le canzoni in scaletta, definite da una nota “da e per persone che stanno insieme“. Tra di esse c’è il placidissimo singolo ‘Bananas‘.



Si chiama ‘The King‘ il secondo album ‘ufficiale’, primo su 4AD, di Anjimile. Verrà pubblicato l’8 settembre prossimo, anticipato oggi dall’estrosa title-track. Registrato a Los Angeles, è stato prodotto da Shawn Everett (Kacey Musgraves, War On Drugs) e vede tra i collaboratori Justine Bowe, Brad Allen Williams, Sam Gendel e il batterista dei Big Thief James Krivchenia. “Se ‘Giver Taker’ [l’LP di tre anni fa, ndr] era un album di preghiere, ‘The King’ è un album di maledizioni“, afferma l’artista di Boston in una nota.



‘Supernatural Thing‘, il nuovo album di M. Ward, uscirà il prossimo 23 giugno. È un album che ospita diversi featuring, tra cui vi è anche quello di Scott McMicken dei Dr. Dog, protagonista della seconda anticipazione (dopo la title-track) dell’LP, un brano denominato ‘New Kerrang‘. “Si ispira ai dischi usati di Ray Davies e a tutti i musicisti che conosco e che inseguono la perfezione seguendo qualsiasi suono gli passi per la testa“, spiega Ward in una nota.



L’attesa per ‘Time Ain’t Accidental‘, il nuovo lavoro solista di Jess Williamson, cresce sempre più. Per placarla da qui al 9 giugno, la musicista americana ha condiviso il terzo estratto da quello che sarà il suo quinto LP in carriera. Dopo averci fatto sentire sia ‘Hunter‘ che ‘Chasing Spirits‘, ecco un’altra canzone, che ne rappresenta sia l’opener che la title-track. “È la storia vera di un giorno molto speciale in cui mi stavo innamorando della persona che ora è il mio partner“, spiega la cantautrice nella press-release.