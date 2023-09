Breaking news: The National

E così, dalla mezzanotte di oggi è possibile ascoltare il nuovo album dei National, ‘Laugh Track‘, pubblicato piuttosto a sorpresa e con poco preavviso. Anche dalla copertina è evidente si tratti del companion di ‘First Two Pages Of Frankenstein’, uscito a fine aprile. La pagina Bandcamp del gruppo ne sottolinea però le differenze: “Se ‘Frankenstein’ ha rappresentato una ricostruzione della fiducia tra i membri del gruppo dopo più di 20 anni insieme, il vibrante ed esplorativo ‘Laugh Track ‘è sia il prodotto di quella fiducia che una nuova dichiarazione di intenti.”

Il disco è stato a Portland negli studi del produttore Tucker Martine, dove si è inteso catturare l’energia dei live in cui queste canzoni sono state perfezionate (la conclusiva ‘Smoke Detector‘ è stata addirittura registrata durante un soundcheck), dopo essere state ideate nello stesso processo creativo che ha dato vita al precedente LP. Anche per questo è un disco “irto di spontaneità e di un’energia rock d’annata che fa da perfetto complemento alle canzoni del suo più introspettivo predecessore“.

Oltre ai due singoli recenti, ‘Alphabet City‘ e ‘Space Invader‘, in scaletta compare anche ‘Weird Goodbyes‘, brano che ospita la voce di Justin Vernon aka Bon Iver, già stato diffuso ad agosto 2022: “Era una cosa a sé stante“, racconta Aaron Dessner sul sito della 4AD. “Ma la sentivamo anche legata a quello che stavamo facendo. Era una delle ragioni nel fare un altro disco: dare a ‘Weird Goodbyes’ la sua casa.” Tra i dodici brani della tracklist ci sono altri due featuring: l’onnipresente Phoebe Bridgers che collabora alla title-track, e Rosanne Cash (primogenita di Johnny) in ‘Crumble‘.