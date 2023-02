Nuova musica: Reds Pinks And Purples, Album Leaf, Unknown Mortal Orchestra, Gabby’s World, Girl Ray

Glenn Donaldson non smette davvero mai di scrivere nuove canzoni. E così, anche per il 2023 ha pronto un album di inediti a nome The Reds Pinks And Purples, che si intitola ‘The Town That Cursed Your Name‘ e che uscirà per Tough Love Records il prossimo 24 marzo. Saranno 12 i brani in scaletta, “dedicati a tutti coloro che si sono sentiti intrappolati in una vita di merda o che hanno sofferto per un amore che è crollato al rallentatore“. Due di essi, ‘Life In The Void‘ e ‘Too Late For An Early Grave‘, si possono già ascoltare sulle piattaforme streaming.





Mancava da un bel po’ un disco nuovo di The Album Leaf, ma l’attesa terminerà presto: il 5 maggio per Nettwerk uscirà infatti ‘Future Falling‘, il suo settimo in carriera. È lo stesso Jimmy LaVelle a illustrarne precisamente la genesi: “Durante la pandemia, ho creato nuova musica quasi ogni giorno. Avevo accumulato una quantità scoraggiante di nuovo materiale con cui mi sentivo in sintonia (…) dopo averlo valutato tutto, ho chiesto a diversi amici e collaboratori di contribuire (…) Grazie a questi contributi, sono riuscito a creare un disco che rappresenta sia il tempo che trascorro da solo a scoprire e creare, sia lo spirito collaborativo a cui mi sono sempre ispirato.” Tra di essi, c’è il featuring di Bat For Lashes, che canta nel primo estratto, un brano denominato ‘Near‘.



Dopo una serie di anticipazioni (‘That Life‘, ‘Weekend Run‘, ‘I Killed Captain Cook‘) che sapevano tanto di nuovo album, effettivamente il nuovo album degli Unknown Mortal Orchestra è realtà. ‘V‘, che sarà doppio, verrà pubblicato il 17 marzo da Jagjaguwar. Registrato a Palm Springs, secondo una nota dell’etichetta “attinge alla ricca tradizione adult-rock della West Coast, dei grandi classici, del pop strambo e della musica hawaiana hapa-haole“. Ulteriore estratto è un pezzo denominato ‘Layla‘.



Nel 2018 ci era assai piaciuto ‘Beast On Beast‘, esordio per il progetto Gabby’s World di Gabrielle Smith. Per il seguito, intitolato ‘Gabby’s Sword‘, bisognerà aspettare ancora un po’, il 1° dicembre, ma soltanto perché la titolare del moniker ha deciso che pubblicherà una canzone del disco al mese fino ad allora. Due di esse sono già state rese pubbliche, ‘Sank‘ e ‘Closing Door‘, quest’ultima prodotta e mixata insieme alla compagna (anch’essa musicista) Barrie.





Sembra poter essere vicino anche il nuovo LP delle Girl Ray: la band londinese ha diffuso ieri il singolo ‘Everybody’s Saying That‘, prodotto da Ben H. Allen e accompagnato da un video in stile Studio 54, che la dice lunga sull’atmosfera da dancehall del pezzo.