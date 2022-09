Nuova musica: The Tallest Man On Earth, Smashing Pumpkins, White Lung, Disq, Snail Mail

È un album di cover il nuovo di The Tallest Man On Earth: si intitola ‘Too Late For Edelweiss‘ e raccoglie canzoni “che sono state con lui sin dagli esordi nel 2006“, racconta la nota stampa. Lo stesso artista svedese spiega che, a corredo di un nuovo LP che dovrebbe uscire prossimamente, “tra casa mia in Svezia e un B&B in Carolina del Nord ho registrato in bassa fedeltà queste cover, ed eccole qui“. Un’anticipazione è ‘Lost Highway‘ di Hank Williams, eseguita spesso live, ma nel disco ci sono anche pezzi di Bon Iver, National, Yo La Tengo e Beatles. Alcuni di essi potrebbero essere in scaletta dell’unica data italiana del musicista svedese, sabato 29 aprile 2023 al Fabrique di Milano. 30 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti, in prevendita su Ticketone e Ticketmaster da venerdì.

Altro che lo-fi, è molto più ambiziosa la nuova ‘opera’ targata Smashing Pumpkins. ‘ATUM: A Rock Opera In Three Acts‘ si comporrà di ben 33 canzoni, che verranno diffuse in tre slot da 11: il primo il 15 novembre, il secondo il 31 gennaio e il terzo il 21 aprile 2023. Non solo, il box set, sempre in uscita ad aprile, avrà addirittura 10 bonus track. Secondo i suoi autori, il disco raccoglie l’eredità di ‘Mellon Collie And The Infinite Sadness‘ (1995) e ‘Machina/The Machines Of God‘ (2000). Primo estratto è un brano denominato ‘Beguiled‘.



Con ‘Premonition‘, che verrà pubblicato il prossimo 2 dicembre, si conclude l’avventura dei White Lung come band. La band canadese ha infatti annunciato entrambe le evenienze, condividendo anche due nuovi singoli, entrambi estratti da quello che sarà il proprio quinto LP in carriera: ‘Date Night‘ e ‘Tomorrow‘. “Sentivamo che questo disco era il giusto punto di arrivo e siamo felici che le canzoni vengano finalmente pubblicate“, afferma il trio di Vancouver in una nota.





Da tempo si sa che ‘Desperately Imagining Someplace Quiet‘, il sophomore dei Disq, arriverà il 7 ottobre prossimo, e oggi è la volta di quello che è il suo quarto estratto, un brano denominato ‘The Hardest Part‘ (ma non c’entra nulla con quello dei Coldplay). Segue ‘Cujo Kiddies‘, ‘If Only‘ e ‘(With Respect To) Loyal Serfs‘.



È stato pubblicato a sorpresa un duetto tra Mac DeMarco e Snail Mail, originariamente registrato un paio di anni fa. Si intitola ‘A Cuckhold’s Refrain – Peppermint Patty‘ e racconta (con buona dose di ironia) di una coppia che adotta la pratica del cuckold: “Now she’s gone / She’s out of my life / If i had known just one night would cuck me out of my own home / Who’d have thunk that i’d be all alone” è il triste quanto eloquente ritornello.