Nuova musica: Thom Yorke, Gruff Rhys, Fantastic Negrito, Oh Wonder, Christian Lee Hutson

Una nuova canzone di Thom Yorke, intitolata ‘5:17‘, è apparsa oggi sulle piattaforme streaming. Secondo Stereogum potrebbe trattarsi di un brano che farà parte della sesta e ultima stagione della serie TV ‘Peaky Blinders‘, di cui lo stesso Yorke (con l’inseparabile Jonny Greenwood) avrebbe composto la colonna sonora. L’artwork dice peraltro che il singolo avrà anche un lato B denominato ‘That’s How Horses Are‘.



Anche Gruff Rhys ha pronte due canzoni nuove: sia ‘People Are Pissed‘ che ‘Arogldarth‘ sono state pubblicate a inizio settimana. La prima, in particolare, è ‘dedicata’ al governo Johnson e alle sue iniziative (che Rhys definisce “dittatoriali“) durante la pandemia. Musicalmente è molto godibile, anche se un po’ lunghetta (quasi 8 minuti).





Fantastic Negrito pubblicherà il suo nuovo album, ‘White Jesus Black Problems‘, il prossimo 3 giugno. Il disco è un vero e proprio concept incentrato sulla storia della sua famiglia e più in generale sulla ribellione alla schiavitù degli afro-americani, a cui sarà collegato anche un film. ‘Oh Betty‘, il secondo estratto condiviso oggi, è un vivace blues elettrico che parla dell’amore di un trisavolo per Betty Gallimore, antenata di origine scozzese.



L’anno scorso gli Oh Wonder hanno pubblicato un album intitolato ‘22 Break‘, che era in realtà la prima parte di un LP sostanzialmente doppio. La seconda, ‘22 Make‘, uscirà il 22 (quando sennò) luglio, ed è descritta come “un disco pieno di amore e di canzoni che affermano la vita e che riflettono sul destino, sulla gratitudine e sull’esserci per qualcuno“. Prima anticipazione è una canzone chiamata ‘Magnificent‘.

Di ‘Quitters‘, il sophomore di Christian Lee Hutson, si sa da tempo che verrà pubblicato il 1° aprile via Anti-. Dal disco sono già state estratte ‘Age Difference‘, ‘Rubberneckers‘ e ‘Strawberry Lemonade‘, e giovedì scorso è arrivata la quarta anticipazione, un brano molto delicato, chiaramente ispirato da Elliott Smith, che si intitola ‘Cherry‘.