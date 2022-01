Nuova musica: Tindersticks, Reds Pinks And Purples, Boris, White Lies, Swim Deep

È tempo, per i Tindersticks, di uno sguardo alla propria carriera nella sua interezza: ‘Past Imperfect: The Best Of Tindersticks ’92-’21‘ è il titolo di una raccolta antologica che uscirà il 25 marzo e conterrà 20 delle canzoni scritte dalla band di Nottingham in quasi 30 anni. Tra di esse, anche un inedito: ‘Both Sides Of The Blade‘, che fa anche parte della colonna sonora di ‘Avec Amour Et Acharnement‘, il nuovo film della regista francese Claire Denis che verrà proiettato in anteprima il mese prossimo al Festival del Cinema di Berlino.

Nell’anno appena conclusosi vi avevamo parlato di ‘Uncommon Weather‘, il disco di Glenn Donaldson aka The Reds Pinks And Purples, che ha già pronto un album anche per il 2022: quello che sarà il quarto LP con questo moniker si chiamerà ‘Summer At Land’s End‘ e uscirà già venerdì prossimo (21 gennaio) per Tough Love Records. 11 le tracce in scaletta, tra cui ci sono i singoli anticipatori ‘Don’t Come Home Too Soon‘ e ‘Pour The Light In‘, due brani jangle-pop d’alta classe come, del resto, lo erano quelli del disco uscito nell’aprile scorso.





Il 21 gennaio sarà anche la data di pubblicazione di ‘W‘, il nuovo album dei Boris. Dopo ‘Drowning By Numbers‘, la sperimentalissima band giapponese ne ha diffuso oggi un nuovo estratto, un pezzo chiamato ‘Beyond Good And Evil‘ che prende dichiaratamente ispirazione dal bombardamento di Hiroshima.



‘As I Try Not To Fall Apart‘, il nuovo album dei White Lies, arriverà invece il 18 febbraio. Registrato a Londra insieme a Ed Buller, conterrà anche ‘Am I Really Going To Die‘, nuovo singolo reso pubblico oggi. “È la prima parte di una narrazione su due canzoni a proposito di un individuo ricco e famoso ma presuntuoso, a cui viene diagnosticata una malattia terminale, e le varie fasi del suo venire a patti con essa“, spiega il bassista Charles Cave.

Decisamente più leggero, in tutti i sensi, è il nuovo singolo degli Swim Deep, ‘World’s Unluckiest Guy‘, che ospita la collaborazione vocale di Hatchie. Farà parte di un EP, ‘Familiarise Yourself With Your Closest Exit‘ (di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione), in cui la band inglese duetta in ogni brano con un diverso artista, e di cui farà parte anche il già noto ‘On The Floor‘ (feat. Phoebe Green).