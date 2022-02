Nuova musica: Tomberlin, Nilüfer Yanya, Future Islands, TV Priest, Slang, Bodega

Avrà il curioso titolo di ‘I Don’t Know Who Needs To Hear This…‘ il nuovo album di Sarah Beth Tomberlin, in arte semplicemente Tomberlin. Uscirà il 29 aprile per Saddle Creek, e conterrà anche il nuovo singolo ‘Happy Accident‘ oltre al precedente ‘IDKWNTHT‘, che dunque si rivela essere una title-track formato acronimo. Registrato a Brooklyn con il produttore Phil Weinrobe, il sophomore della musicista di Louisville (Kentucky) si propone di “esaminare, mantenere lo spazio, costruire un altare per i sentimenti“, si legge nella press-release, che sottolinea anche la varietà di strumentazione utilizzata, testimoniata dalla diversità sonora rilevabile tra i primi due estratti.





Nilüfer Yanya il suo nuovo LP, ‘Painless‘, lo ha annunciato da tempo, giungendo oggi a pubblicarne la terza anticipazione. ‘Anotherlife‘, che segue ‘Stabilise‘ e ‘Midnight Sun‘, è un brano sulla conquista dell’armonia con sé stessi: “Parla di essere OK con le proprie cose e di accettare il punto in cui si è arrivati, e di volere fortemente che lo si sappia in giro“, spiega la musicista londinese.

Nuovo inedito anche da parte dei Future Islands, che in procinto di partire per un lungo tour hanno condiviso ‘King Of Sweden‘, brano sotteso dai consueti synth e tematicamente legato alla relazione del frontman Samuel T. Herring con una cittadina scandinava. Si tratta del secondo singolo non più legato al più recente LP della band americana, ‘As Long As You Are‘, dopo ‘Peach‘, diffuso lo scorso agosto. Non ci però sono evidenze, almeno per il momento, circa un successore dell’LP pubblicato nel 2020.



I TV Priest, dal canto loro, un album entro fine anno lo dovrebbero pubblicare. Lo sostiene Nme.com, aggiungendo che il nuovo singolo ‘One Easy Thing‘ vi farà parte. “Scrivere questo pezzo è stata la chiave per sbloccare un approccio più diretto e personale al nostro songwriting“, afferma il frontman Charlie Drinkwater in una nota. “Si tratta di aver a che fare con le piccole cose della vita quotidiana; l’ansia, le pressioni e le battaglie all’interno del proprio spazio mentale, e di non aver paura di mostrarle nelle nostre canzoni.”



Sono un supergruppo con il meglio della scena di Portland, gli Slang, e il 27 maggio via Kill Rock Stars pubblicheranno il loro LP di debutto intitolato ‘Cockroach In A Small Town‘. Della band fanno parte Drew Grow dei Modern Kin, l’ex Thermals Katy Foster, l’ex Viva Voce Anita Lee Elliot e l’ex Sleater-Kinney Janet Weiss. A dare una mano ci sono anche il compagno (nella vita e nei Quasi) di Janet, Sam Coomes, e i frontman di due band in cui la batterista ha militato, Stephen Malkmus (Pavement, Jicks) e Mary Timony (Ex Hex). Prima proposta musicale è un brano intitolato ‘Wilder‘, che farà parte di una scaletta di nove tracce.

L’inedita trovata di marketing musicale da parte dei Bodega è di registrare e pubblicare il loro ultimo singolo, ‘Statuette On The Console‘, in 8 diverse lingue. Tra di esse c’è anche l’italiano, per un brano dalla pronuncia rivedibile che finisce per chiamarsi ‘Statuetta Sulla Console‘. Per fortuna, soltanto la versione in inglese farà parte di ‘Broken Equipment‘, il loro secondo album in uscita l’11 marzo prossimo per What’s Your Rupture, ma quella nel nostro idioma potrebbe essere riproposta nei quattro concerti che la band americana ha in programma in Italia ad aprile (mercoledì 20 al Circolo della Musica di Rivoli, giovedì 21 al Lumiere di Pisa, venerdì 22 al Magnolia di Segrate e sabato 23 al Covo di Bologna).