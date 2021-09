Nuova musica: Tori Amos, Placebo, Frank Turner, Biffy Clyro, Ezra Furman

È stato ispirato dai disordini avvenuti in Campidoglio a Washington lo scorso 6 gennaio ‘Ocean To Ocean‘, il nuovo album di Tori Amos. Descritto dalla nota stampa come “uno dei suoi dischi più personali“, uscirà il 29 ottobre per Decca. La celebre cantautrice americana è rimasta molto colpita dalla vicenda, che l’ha gettata in uno stato di profonda prostrazione psicologica da cui si è liberata scrivendo, nella sua residenza in Cornovaglia, le 11 canzoni in scaletta. Lei stessa lo definisce “un disco sulle tue perdite e su come le affronti“, paragonandolo all’esordio ‘Little Earthquakes‘ del 1992. Non è ancora stata diffusa, al momento, alcuna anticipazione di quello che sarà il suo sedicesimo album in studio.

È invece giunta lo scorso weekend la prima anticipazione del nuovo album dei Placebo, di cui ancora non si conoscono i dettagli sebbene si sappia già della sua esistenza. Si può già ascoltare, però, ‘Beatiful James‘, primo inedito degli ultimi cinque anni per Brian Molko e Stefan Olsdal, descritto dallo stesso Molko come un brano “tanto potente quanto delicato, un’opera d’arte risolutamente provocatoria e, in definitiva, necessaria“.

Disco nuovo anche per Frank Turner: ‘FTHC‘ arriverà l’11 febbraio 2022 via Xtra Mile Recordings / Polydor. Registrato nei dintorni di Oxford con Rich Costey alla produzione, contiene il singolo di qualche mese fa, ‘The Gathering‘, a cui hanno collaborato Dom Howard dei Muse e Jason Isbell. Un nuovo estratto, ‘Haven’t Been Doing So Well‘, è invece stato diffuso giovedì: “È emozionante portare finalmente in giro per il mondo la mia nuova musica su cui ho lavorato negli ultimi, miserabili, 18 mesi. È stato un periodo difficile per molte persone e per la loro salute mentale, me compreso, e parlarne apertamente è importante per me“, racconta il musicista inglese nella press-release.

‘The Myth Of The Happily Ever After‘, nono album in carriera per i Biffy Clyro, è già stato ufficializzato qualche settimana fa. Uscirà il 22 ottobre e conterrà anche ‘A Hunger In Your Haunt‘ secondo estratto ma primo singolo ufficiale. Il frontman Simon Neal lo descrive così: “È un grido di pura frustrazione. Ci sono stati momenti nell’anno passato in cui volevo solo urlare a squarciagola. Mi mancava uno scopo e non volevo alzarmi dal letto, e questa canzone è un campanello d’allarme per me stesso“.



Ezra Furman seguita a legare il proprio nome alle musiche di ‘Sex Education‘. Il musicista americano ha scritto cinque nuove canzoni (già disponibili sulle piattaforme streaming) per la terza stagione della serie Netflix. “Nonostante i numerosi ostacoli al fare arte durante la pandemia, io e i miei tre compagni di band abbiamo trovato un modo, a fine estate 2020, per recitare una piccola parte per un’altra stagione di un grande, originale e vitale show per la TV“, afferma Furman in una nota.