Nuova musica: Trace Mountains, Sea Power, Cribs, Darkness, Say Sue Me

A un anno di distanza da ‘Lost In The Country‘ (che ci era molto piaciuto), torna con un nuovo album Trace Mountains, progetto personale dell’ex LVL UP Dave Benton. ‘House Of Confusion‘, che arriverà il 22 ottobre via Lame-O Records, contiene 11 brani tra cui il singolo ‘America‘. Il disco è stato scritto durante il lockdown, dopo che Dave è stato licenziato dal suo lavoro di magazziniere.



“Il nuovo nome della band è un modesto gesto di dissociazione dall’ondata di nazionalismo grossolano che ha attraversato il nostro mondo di recente“: questa la ragione per cui i British Sea Power si chiamano ora solamente Sea Power. Con il moniker aggiornato la band inglese ha diffuso la scorsa settimana un inedito intitolato ‘Two Fingers‘, anticipazione del loro nuovo album, ‘Everything Was Forever‘, che verrà pubblicato l’11 febbraio 2022 e avrà una scaletta di 10 tracce.



Nuova musica anche dai Cribs, che con ‘Swinging At Shadows‘ inaugurano una serie di pubblicazioni mensili denominata ‘Sonic Blew Singles Club‘. I fan accaniti della band di Wakefield potranno abbonarsi e ricevere quattro 7″ di due brani ciascuno, registrati nelle stesse sessioni di ‘Night Network‘, il loro LP pubblicato lo scorso anno e registrato al 606 Studio di proprietà dei Foo Fighters.



C’è finalmente la data di pubblicazione del nuovo album dei Darkness, ‘Motorheart‘: uscirà il 19 novembre e conterrà 9 canzoni, tra cui la title-track che è anche il primo estratto diffuso oggi. NME la definisce testualmente “rocky, ’80s inspired new song“, e non possiamo dargli torto. Rincara la dose il frontman Justin Hawkins che descrive ‘Motorheart‘ in quanto singolo “il rock più duro che abbiamo mai fatto“.



Vi ricordate dei Say Sue Me, band sudcoreana che circa tre anni fa pubblicò un disco molto carino intitolato ‘Where We Were Together’? Sono tornati a farsi sentire con una nuova canzone, tenerona come solo loro sanno essere e difatti denominata ‘So Tender‘. Il brano, che fa parte della colonna sonora di una serie TV loro connazionale in onda su Netflix (‘Nevertheless‘) non sembra purtroppo essere il preludio, almeno per il momento, a un nuovo LP.