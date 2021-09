Nuova musica: Trentemøller, Dope Lemon, Emma Ruth Rundle, Le Ren, Hana Vu

E’ ormai qualche anno che Trentemøller dà ampio spazio alle canzoni nei suoi album in studio, e così si conferma per ‘In The Gloaming‘, il primo singolo che anticipa ‘Memoria‘, LP in uscita l’11 febbraio 2022 per In My Room, l’etichetta di sua proprietà. Si tratta di un synth/dream pop con le parti vocali affidate a Lisbet Fritze, sua collaboratrice di lunga data, che lo stesso producer danese descrive essere incentrato su “una relazione ambigua e difficoltosa“. La traccia farà parte di una scaletta che ne avrà in totale ben 14.

Quando Angus Stone, martedì 22 marzo 2022, si esibirà alla Santeria di Milano con il suo progetto Dope Lemon, sarà da tempo uscito il suo nuovo album con tale moniker: ‘Rose Pink Cadillac‘ arriverà difatti il 12 novembre tramite BMG, e conterrà le tre canzoni già rese di dominio pubblico nell’ultimo anno, ovvero la recente title-track ‘Rose Pink Cadillac‘, ‘Kids Fallin’ In Love‘ e ‘Every Day Is A Holiday‘. A leggere la nota stampa, si tratta di un concept diviso in due parti: “La prima metà di ‘Rose Pink Cadillac’ rappresenta la vita diurna di Dope Lemon, mentre la seconda metà è il suo mondo notturno, dai caratteri decisamente più oscuri“.

Ha certamente trovato molti modi di proporsi come musicista Emma Ruth Rundle: in qualità di membro di Nocturnes, Red Sparowes e Marriages, recentemente in combutta con Thou e Chelsea Wolfe, e ora nuovamente da sola, per un disco che, almeno dal primo singolo, non dovrebbe contenere gli eccessi metallici di molte cose fatte in passato. ‘Engine Of Hell‘ uscirà il 5 novembre per Sargent House, ed è anticipato dal singolo ‘Return‘, che Stereogum stilisticamente pone “in zona Nick Cave“.



Sembra promettere bene ‘Leftovers‘, album di debutto di Lauren Spear in arte Le Ren, 26enne folksinger canadese che lo farà uscire il 15 ottobre prossimo via Secretly Canadian. Prodotto da Chris Cohen, vede collaborarvi anche Buck Meek dei Big Thief. La nota stampa cita come fonti di ispirazione “Joni Mitchell, Vashti Bunyan, Karen Dalton, John Prine e Neil Young” e associa il risultato finale alla musica di Adrianne Lenker, Jessica Pratt e Laura Marling. Se cotanti paragoni potranno reggere si può iniziare a verificarlo ascoltando il primo estratto, che si intitola ‘Dyan‘.



Altro esordio da tenere d’occhio sarà quello di Hana Vu, che il 5 novembre pubblicherà, attraverso Ghostly International, ‘Public Storage‘. Si tratta della prima prova sulla lunga distanza per la 21enne musicista di Los Angeles, che ha già all’attivo diversi EP realizzati sin da quando di anni ne aveva 17. Due le anticipazioni rilasciate sinora, due brani alt-pop che si intitolano ‘Everybody’s Birthday‘ e ‘Maker‘.