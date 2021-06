Nuova musica: Twin Shadow, Idles, Soccer Mommy, Modest Mouse, Damon Albarn

Forse non vi avevamo detto che il 9 luglio uscirà il nuovo album di Twin Shadow. Si intitolerà semplicemente ‘Twin Shadow‘ e conterrà 10 tracce di cui ben cinque già rese pubbliche. Le ultime due sono state diffuse ieri, si tratta di ‘Sugarcane‘ e ‘Lonestar‘, che secondo Stereogum rimangono coerenti con il tentativo che caratterizza il disco, ovvero quello di ‘recuperare’ musicalmente le proprie origini dominicane.



C’è un nuovo inedito degli Idles: è un brano che si chiama ‘Sodium‘ e fa parte della colonna sonora di un nuovo libro di fumetti della DC Comics denominato ‘Dark Nights: Death Metal‘. Nella raccolta, uscita ieri, ci sono anche brani di Manchester Orchestra, Rise Against, Chelsea Wolfe, Mastodon, Grey Daze e Soccer Mommy.

E proprio quello di Soccer Mommy, tratto dalla medesima colonna sonora, è anch’esso un inedito e si intitola ‘Kissing In The Rain‘.



I Modest Mouse, dal canto loro, sono quasi pronti a pubblicare il nuovo album ‘The Golden Casket‘, che uscirà venerdì prossimo 25 giugno per Epic. Dopo ‘We Are Between‘ e ‘Leave a Light On‘, la band di Issaquah (Washington) ha condiviso un altro dei brani in scaletta, un pezzo intitolato ‘The Sun Hasn’t Left‘.



E’ confermato che Damon Albarn pubblicherà presto un nuovo album solista: a darne l’ufficialità la Transgressive Records, che si occuperà della diffusione dell’opera dopo la firma del contratto con il leader di Blur e Gorillaz. “La sua vorace passione per la musica e la sperimentazione non conosce limiti e sfida ripetutamente le convenzioni o le categorizzazioni, pur rimanendo sempre assolutamente invitante ed entusiasmante. Davvero prolifico, il suo ultimo lavoro da solista è tra i migliori della sua carriera“, scrive l’etichetta in una nota.