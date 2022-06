Nuova musica: Two Door Cinema Club, Whitney, Lambchop, Black Midi, Sun’s Signature

Si chiamerà ‘Keep On Smiling‘ il nuovo album dei Two Door Cinema Club, il quinto della loro carriera. Uscirà il 2 settembre per PIAS, con una scaletta di 12 canzoni, scritte durante e dopo i lockdown e prodotte dalla stessa band nord-irlandese insieme a Jacknife Lee e Dan Grech Marguerat. Prima anticipazione è l’indie-funk/pop di ‘Wonderful Life‘.



‘Spark‘ è invece il titolo del prossimo LP dei Whitney, che verrà pubblicato da Secretly Canadian il 16 settembre. Brad Cook e John Congleton si sono occupati della produzione dei 12 brani che vi sono contenuti, tra cui figura ‘Real Love‘, caldo e mellifluo come da tradizione, ma a questo giro supportato quasi esclusivamente da batteria e pianoforte.



Sempre prolifici i Lambchop, che hanno in programma un disco anche per il 2022: si chiamerà ‘The Bible‘ e arriverà il 30 settembre via Merge. Registrato a Minneapolis da Andrew Broder e Ryan Olson, è il primo LP in cui il leader del gruppo Kurt Wagner non si dedica alla produzione. Tematicamente, i disordini scaturiti in città dopo la barbara uccisione di George Floyd da parte della polizia sono alla base del primo singolo ‘Police Dog Blues‘.



Il 15 luglio uscirà ‘Hellfire‘, il nuovo album dei Black Midi, che è già stato anticipato da un brano denominato ‘Welcome To Hell‘. ‘Eat Men Eat‘, secondo estratto che ospita inserti flamenco e le percussioni di Demi Garcia Sabat, narra una storia piuttosto spaventosa di due uomini che vengono avvelenati e quindi condotti all’inferno da un demone.



Ulteriore anticipazione per l’omonimo EP d’esordio dei Sun’s Signature (il nuovo progetto musicale di Elizabeth Fraser), che dopodomani uscirà in formato fisico per il Record Store Day e in quello digitale il 29 luglio. Dopo ‘Underwater‘ e ‘Golden Air‘, è la volta di un brano intitolato ‘Apples‘.