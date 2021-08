Nuova musica: Ty Segall, Hand Habits, The World Is A Beautiful Place, Wilderness Of Manitoba, Our Lady Peace, Kills Birds

E’ uscito a sorpresa ieri su tutte le piattaforme streaming ‘Harmonizer‘, il nuovo album solista di Ty Segall. Contiene 11 nuove composizioni che sono state registrate a Topanga, California, con la co-produzione di Cooper Crain. Al disco hanno collaborato anche la moglie Denée, che ha scritto un pezzo e ne ha cantato un altro, e la Freedom Band, la consueta backing-band di Ty che comprende il bassista Mikal Cronin, il batterista Charles Moothart, il chitarrista Emmett Kelly, e il pianista Ben Boye.



Arriverà il 22 ottobre, invece, ‘Fun House‘, l’atteso nuovo album di Hand Habits. Atteso anche perché coinvolge illustri collaborazioni, come quella di Sasami, che lo produce, e di King Tuff, che si è occupato dell’aspetto sonoro. Non solo: la voce di Perfume Genius in persona compare in due degli 11 brani che compongono la scaletta. Come anticipazione è stata però scelta ‘Aquamarine‘, anch’essa composta nella lunga e solitaria pausa artistica causata dal lockdown: “Quando il mondo si è praticamente fermato, si è rivelato essere il periodo più lungo in cui sono stato da solo in tutta la mia vita – senza essere in una relazione, senza essere in viaggio, senza lavorare fino allo sfinimento – e il risultato è stato sostanzialmente esclamare: holy shit! [testuale, ndr]”



Anche gli apprezzati punk-rocker The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die hanno pronto un nuovo LP: ‘Illusory Walls‘ uscirà l’8 ottobre per Epitaph. E’ ispirato a un videogame del 2011 denominato ‘Dark Souls’, che funge da concept metaforico. Il singolo ‘Invading The World Of the Guilty As A Spirit Of Vengeance‘, ad esempio, analizza una feature del videogioco associandolo al “continuo dominio delle multinazionali su tutti gli aspetti della nostra vita“.

Ben più bucolici sembrano essere i Wilderness Of Manitoba, anch’essi in procinto di pubblicare un disco nuovo. ‘Farewell To Cathedral’ arriverà il 29 ottobre prossimo via Popguru Sound & Vision. Il nuovo lavoro del progetto capitanato da Will Whitwham è stato registrato nella sua Toronto insieme a una nuova backing-band composta da Victoria Carr alla voce e alla chitarra acustica, Tavo Diez de Bonilla al basso e alla voce e Adam Balsam alla batteria, voce, chitarra e tastiere. “Sono sempre stato un sostenitore delle nuove collaborazioni perché tutti quelli che incontri influenzano il tuo processo creativo in qualche modo“, afferma soddisfatto del risultato il frontman, che ha contestualmente diffuso il singolo ‘The Alchemist‘.



Dal Canada provengono anche gli Our Lady Peace che, sebbene abbiano diffuso i dettagli di quello che sarà il loro prossimo LP, non ne hanno ancora svelato la data di uscita. In ogni caso, è certo che si chiamerà ‘Spiritual Machines 2‘ e che sarà dunque ideale seguito di ‘Spiritual Machine‘, il loro album uscito nel 2000. Ben 15 le tracce della scaletta, tra cui vi è ‘Stop Making Stupid People Famous‘, singolo già noto da qualche settimana a cui collaborano le Pussy Riot.

I Kills Birds sono piaciuti talmente tanto a Dave Grohl da ospitarli negli studi di proprietà dei Foo Fighters. E proprio ai 606 è stato registrato ‘Married‘, sophomore della band losangelina che uscirà il 2 novembre per Royal Mountain Records e KRO Records. Ad anticiparlo c’è il grintoso singolo ‘Rabbit‘, che tratta, nelle parole della frontwoman Nina Ljeti, “dell’essere intrappolata in una relazione violenta con una persona potente“.