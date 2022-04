Nuova musica: Ty Segall, Sorry, Liam Gallagher, Warpaint, Beabadoobee

Di Ty Segall si conosce l’imperitura prolificità, e dunque non desta sorpresa che abbia pronto un album anche per il 2022. Intitolato ‘Hello, Hi‘, uscirà il 22 luglio per Drag City, e stando al primo singolo e title-track, dovrebbe sancire il ritorno al rock rumoroso e distorto che lo ha reso celebre. Farà parte di una scaletta di 10 brani.

C’è un LP nuovo in vista anche per i Sorry, il secondo della loro ancor giovane carriera. Non ha ancora un titolo e una data di uscita ma arriverà entro la fine dell’anno, anticipato dal bel singolo pubblicato qualche giorno fa, ‘There’s So Many People That Want To Be Loved‘. “Una triste e allo stesso tempo divertente canzone d’amore“, la definisce la frontwoman Asha Lorenz.



‘C’mon You Know‘, il nuovo album di Liam Gallagher, è da tempo schedulato per 27 maggio. Venerdì scorso l’ex Oasis ne ha diffuso la terza anticipazione, un brano denominato ‘Better Days‘ che segue le già note ‘Everything’s Electric‘ e ‘C’mon You Know‘. “La canzone dell’estate“, così la descrive lo stesso Liam, è stata scritta con Andrew Wyatt e Michael Tighe, e vede alla chitarra Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs.



Anche per le Warpaint si avvicina l’uscita del disco nuovo: ‘Radiate Like This‘ sarà udibile dal 6 maggio. Pure in questo caso si è arrivati al terzo estratto, un brano mellifluo chiamato ‘Hips‘, che giunge dopo ‘Champion‘ e ‘Stevie‘.

Per ‘Beatopia‘ di Beabadoobee bisognerà attendere fino al 15 luglio, ma da oggi le anticipazioni sono raddoppiate: oltre alla già nota ‘Talk‘ c’è la nuova ‘See You Soon‘, ballata dichiaratamente scritta sotto l’effetto di un fungo allucinogeno.