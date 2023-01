Nuova musica: U.S. Girls, Everything But The Girl, Temples, Avey Tare, No Ones, Shalom

Era nell’aria che U.S. Girls stesse per annunciare l’uscita di un suo nuovo album, e ieri ne è giunta conferma: ‘Bless This Mess‘ arriverà via 4AD a fine mese prossimo, il 24 febbraio. Avrà in scaletta 10 canzoni scritte quando la musicista canadese si trovava in stato interessante (per poi diventare madre di due gemelli), da qui la copertina che potete vedere sopra. Tra di esse vi sono i due singoli svelati nei mesi scorsi, ‘So Typically Now‘ e la title-track ‘Bless This Mess‘, oltre che il nuovissimo ‘Futures Bet‘, che ospita il featuring di Carlyn Bezic alias Jane Inc. Tra le molte collaborazioni del disco, l’ottavo in carriera per Meghan Remy, spiccano quelle con Alex Frankel degli Holy Ghost!, Ryland Blackinton dei Cobra Starship, Basia Bulat, Roger Manning Jr. dei Jellyfish e nientemeno che Beck in persona.



Ancora più atteso è il ritorno all’attività musicale degli Everything But The Girl. Il 21 aprile per Buzzin’ Fly Records/Virgin Music Group uscirà ‘Fuse‘, undicesimo LP dei coniugi Ben Watt e Tracey Thorn. Si tratta del primo dal 1999 dello storico duo di Hull, abile nell’amalgamare generi, dalla house al trip-hop, dalla folktronica al jazz. ‘Nothing Left To Lose‘ è il bel primo singolo estratto, parte di una scaletta di 10 tracce registrate a partire da marzo 2021: “Eravamo consapevoli delle pressioni per un ritorno così atteso, quindi abbiamo cercato di lavorare con uno spirito di aperta giocosità, incerti sulla direzione, ricettivi all’invenzione“, afferma la vocalist in una nota.



Dal video di ‘Gamma Rays‘, il loro nuovo singolo, si evince quanto siano rimasti fricchettoni i Temples, in procinto di riaffacciarsi sulle scene psych-rock internazionali con un nuovo LP, ‘Exotico‘, che uscirà il 14 aprile per ATO Records. Un disco molto corposo (avrà una tracklist di 16 brani) che – particolare non secondario – è stato prodotto da Sean Ono Lennon. Conosciutisi nel 2019 a un festival in California, il figlio di John Lennon e Yoko Ono e la band di Kettering hanno subito mostrato grande affinità, sfociata in una lunga sessione di registrazioni durata 12 giorni. “Questo disco è essenzialmente qualcosa che abbiamo fatto per noi stessi, per godere del momento in cui lo stavamo facendo“, afferma il cantante James Bagshaw in una nota. “Ci sono canzoni da ballare e canzoni su cui riflettere, e attraverso tutto ciò abbiamo finito per approfondire ogni aspetto del nostro vocabolario musicale“, racconta il frontman.



Nuovo lavoro solista per l’Animal Collective Avey Tare, che il 17 febbraio per Domino pubblicherà ‘7s‘, suo quarto album in autonomia. Scritto e registrato durante il lockdown nella sua Asheville (Nord Carolina) con l’amico Adam McDaniel, conterrà 7 tracce di cui due, ‘The Musical‘ ed ‘Hey Bog‘, sono state svelate ieri.





I No Ones sono un nuovo super-gruppo di cui fanno parte membri di I Was A King, Minus 5 e REM (il chitarrista ufficiale Peter Buck e il chitarrista turnista Scott McCaughey), che il 31 marzo via Yep Roc farà uscire il proprio LP di debutto ‘My Best Evil Friend‘. Saranno 12 le canzoni in scaletta, tra cui vi è il primo estratto denominato ‘Song For George‘ e dedicato “all’unico e inimitabile” (così lo definisce Buck) George Harrison.

Poco tempo fa vi abbiamo parlato di Shalom, e di oggi è la conferma della pubblicazione del suo album di debutto. ‘Sublimation‘ uscirà il 10 marzo per Saddle Creek, prodotto dal noto producer e DJ Ryan Hemsworth. Nella scaletta non compaiono i recenti singoli ‘DTAP‘ e ‘Bad To The Bone‘, ma c’è il nuovo ‘Happenstance‘, altrettanto gustoso.