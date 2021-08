Nuova musica: Unknown Mortal Orchestra, Deafheaven, Black Midi, Goat, Purity Ring

Il simpatico pupazzetto qui sopra è stato scelto come immagine di copertina del nuovo singolo degli Unknown Mortal Orchestra, intitolato ‘That Life‘, che è stato reso di pubblico dominio ieri. Si tratta della seconda pubblicazione in tal senso da parte della band neozelandese, circostanza che fa accrescere ulteriormente l’ipotesi che un loro nuovo album sia imminente. Dal canto suo Ruban Nielson, deus ex machina del progetto, afferma che l’inedito è ispirato a un dipinto di Hieronymus Bosch, ‘Il giardino delle delizie‘.



C’è grande attesa per ‘Infinite Granite‘, il nuovo album dei Deafheaven che, almeno a sentire i primi due estratti, dovrebbe segnare una decisa svolta melodica per la band californiana. Della stessa pasta si rivela ‘In Blur‘, terzo brano ad anticipare il disco, che uscirà tra un paio di settimane, il 20 agosto. Anch’essa è prodotta da Justin Meldal-Johnsen (già in studio con M83 e Paramore).



Da ‘Cavalcade‘, l’ottimo recente LP dei Black Midi, continuano a uscire tracce. L’ultima in ordine di tempo si intitola ‘Cruising‘ e si trovava solamente sull’edizione giapponese del disco. Da ieri, però, è stata resa disponibile a tutti sulle piattaforme streaming.



I Goat, da parte loro, non fanno uscire un nuovo album addirittura dal 2016. Il 27 agosto arriverà però ‘Headsoup‘, raccolta di rarità e B-sides della misteriosa band svedese. Nella scaletta figureranno anche due inediti: ‘Queen Of The Underground‘, diffuso qualche settimana fa, e la nuova ‘Fill My Mouth‘, condivisa l’altro ieri.





Un singolo a sé stante dovrebbe invece rimanere ‘Soshy‘, nuovo inedito dei Purity Ring, brano molto orecchiabile che dovrebbe celebrare il loro ritorno all’attività live e introdurre la loro nuova etichetta personale, denominata The Fellowship.