Nuova musica: Van Pelt, Brian Jonestown Massacre, City And Colour, Caroline Rose, Billie Marten

Band alt/emo-rock di culto nella seconda metà degli anni ’90, i Van Pelt non sono mai riusciti ad arrivare al terzo album essendo il secondo, ‘Sultan Of Sentiments‘ (1997), rimasto anche il loro più recente. Questa statistica, tuttavia, si vedrà modificata dal prossimo 17 marzo, ovvero da quando il quartetto newyorkese pubblicherà il suo primo LP in oltre un quarto di secolo, ‘Artisans & Merchants‘. Distribuito da Spartan Records, il disco conterrà nove tracce inedite tra cui il singolo ‘Punk House‘, che rammenta in maniera quasi sorprendente cosa ci siamo persi in tutto questo tempo.

I Brian Jonestown Massacre, dal canto loro, di album ne hanno continuati a pubblicare con grande regolarità. ‘The Future is Your Past‘, addirittura, arriva a pochi mesi di distanza dal precedente ‘Fire Doesn’t Grow On Trees‘, uscendo per A Recordings tra circa tre settimane, il 10 febbraio. Avrà una scaletta di 10 brani tra cui figurano i due sinora resi noti, la title-track ‘The Future is Your Past‘ e il contestuale estratto ‘Fudge‘.





Dopo la reunion con gli Alexisonfire, Dallas Green torna al suo progetto personale (e folk) City And Colour pubblicando un nuovo album: ‘The Love Still Held Me Near‘ arriverà il 31 marzo via Still Records e conterrà 12 brani prodotti dal collaboratore abituale Matt Kelly. Il disco attraversa quello che è definito “il peggior periodo della mia vita“, con la perdita del miglior amico avvenuta nel 2019 e descritta nel primo estratto ‘Meant To Be‘. Oggi è stata diffusa una seconda anticipazione, una canzone denominata ‘Underground‘.





La cantautrice newyorkese Caroline Rose è da tempo una nostra beniamina, e siamo dunque felici di sapere che il 24 marzo New West pubblicherà il suo terzo LP in carriera. ‘The Art Of Forgetting‘ è incentrato su una grossa delusione sentimentale: “Ora che mi guardo indietro vedo la guarigione di una ferita. Mi sento una nuova versione di me stessa, credo una versione migliore.” A sancire questa crescita interiore sono per ora due estratti, ‘Love / Lover / Friend‘ e il nuovissimo singolo ‘Miami‘.





Altra cantautrice non certo ordinaria è Billie Marten, che a soli 24 anni è già giunta al quarto album, ‘Drop Cherries‘, che uscirà per Fiction il prossimo 7 aprile. Anche per lei c’entrano piccoli problemi di cuore: “Le ciliegie che cadono dall’albero è un’immagine così forte e viscerale che ho cercato di portare in musica durante le registrazioni effettuate nel Somerset e in Galles. Volevo catturare la vivacità, l’imprevedibilità e il caos occasionale che si sperimentano all’interno di una relazione.” Prima anticipazione è un brano molto in stile Laura Marling intitolato ‘This Is How We Move‘.