Nuova musica: Warpaint, Skunk Anansie, Stereophonics, Blossoms, Toro Y Moi, Mysterines

Sono passati ben sei anni da ‘Heads Up‘, il più recente album delle Warpaint, ma l’attesa per il successore non durerà ancora molto, giacché proprio oggi la band californiana ha ufficializzato l’uscita di ‘Radiate Like This‘, che arriverà il 6 maggio via Virgin. Co-prodotto con Sam Petts-Davies (Thom Yorke, Frank Ocean, Skullcrusher) è stato registrato prevalentemente da remoto, con ognuna delle componenti del gruppo che ha registrato le proprie parti in autonomia. Il primo estratto, diffuso contestualmente all’annuncio, si intitola ‘Champion‘ ed è un brano che si propone di elogiare la predisposizione verso il prossimo.



Anche gli Skunk Anansie potrebbero presto far uscire un disco nuovo, che effettivamente manca anch’esso da sei anni. Oggi la band londinese ha condiviso quello che potrebbe esserne un estratto, un brano che ripropone il loro lato più ruvido intitolato ‘Piggy‘ e ‘dedicato’ all’attuale governo britannico: “Prima la Brexit poi il completo errore di gestione della pandemia, come diavolo siamo arrivati a questo?“, si chiede Skin in una nota.



Del nuovo album degli Stereophonics, ‘Ooycha!‘, si sa invece da qualche settimana: uscirà il 4 marzo per Ignition. Oggi Kelly Jones e soci ne hanno diffuso un nuovo estratto, una ballata nel classico stile delle ballate del gruppo. Si intitola ‘Forever‘ ed è descritta come “una traccia riflessiva che evoca libertà e un viaggio on the road“.



Tornano con un nuovo LP anche i Blossoms, che il 29 aprile pubblicheranno ‘Ribbon Around The Bomb‘, il loro quarto in carriera. Ad anticiparlo c’è la title-track, che come la denominazione del disco è stata ispirata da un quadro di Frida Kahlo visto in un museo durante un tour in Messico.

Si chiamerà ‘Mahal‘ il nuovo album di Toro y Moi, che uscirà per Dead Oceans il 29 aprile prossimo. Il settimo LP in carriera del poliedrico musicista americano conterrà 13 tracce di cui due sono state condivise oggi: la funkeggiante ‘Postman‘ e la melliflua ‘Magazine‘, che ospita il featuring di Salami Rose Joe Louis.





Tra le nuove band che pensavamo pronte per esplodere nel 2019 c’erano anche i Mysterines, quartetto di Liverpool autore di un rock piuttosto ruvido di chiara ascendenza americana. All’epoca eravamo stati evidentemente un po’ troppo ottimisti, ma il loro spazio se lo potrebbero prendere quest’anno, dal momento che l’11 marzo via Fiction uscirà ‘Reeling‘, il loro album di debutto. Quattro sinora sono i brani che lo hanno anticipato, l’ultimo in ordine di tempo si chiama ‘Dangerous‘.