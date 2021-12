Nuova musica: Waxahatchee, Animal Collective, Big Thief, Nick Cave, Best Coast

“Sono davvero felice, finalmente, di poter annunciare un progetto incredibile di cui ho avuto l’onore di fare parte“. Così afferma Katie Crutchfield, in arte Waxahatchee, in una nota: si riferisce alla graphic novel ‘El Deafo‘, opera per bambini dell’illustratrice americana Cece Bell, che avrà presto una trasposizione televisiva su Apple TV+. La cantautrice ha curato la colonna sonora, scrivendo alcune canzoni che saranno raccolte in un EP che verrà pubblicato da Merge Records il 7 gennaio. Cinque i brani in scaletta, di cui l’ultimo è divenuto la prima anticipazione: si intitola ‘Tomorrow‘.



Uscirà il prossimo 4 febbraio via Domino ‘Time Skiffs‘, il primo album degli Animal Collective in 6 anni. La band di Baltimora lo ha già anticipato con il singolo ‘Prester John‘, a cui si è aggiunto pochi giorni fa il secondo estratto ‘Walker‘, brano che vuole essere un esplicito tributo al celebre cantautore scomparso nel 2019. “La musica di Scott ha significato molto per me, e sarà sempre fonte di grande ispirazione“, ha detto Panda Bear (l’autore della canzone) in un’intervista radiofonica.

I Big Thief, dal canto loro, continuano a condividere estratti dal loro prossimo doppio LP, ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘, che verrà pubblicato da 4AD l’11 febbraio. Dopo ‘Little Things‘, ‘Sparrow‘, ‘Certainty‘, ‘Change‘ e ‘Time Escaping‘, è la volta del country di ‘Spud Infinity‘ e dell’indie-folk di ‘No Reason‘. Le canzoni ancora da ascoltare rimangono, dunque, appena 9 su 16.





Dalla colonna sonora di ‘Les Panthère Des Neiges‘, documentario curato da Vincent Munier e Sylvain Tesson di cui Nick Cave e Warren Ellis hanno scritto le musiche, è stata resa pubblica una seconda canzone. Si tratta di ‘Les Cerfs‘, brano cantato come il precedente ‘We Are Not Alone‘, le uniche due tracce che dovrebbero non essere interamente strumentali. Lo si saprà con certezza venerdì prossimo (17 dicembre), quando l’opera verrà pubblicata sulle piattaforme streaming.

Farà parte dell’edizione deluxe del loro LP del 2020, ‘Always Tomorrow‘ (uscirà il 7 gennaio 2022), il nuovo singolo dei Best Coast. ‘Leading‘ vede la partecipazione vocale delle Linda Lindas, giovanissima band punk californiana che ancora deve pubblicare il proprio album d’esordio. Secondo Bethany Cosentino, il pezzo si propone di “trovare la speranza nel bel mezzo dell’apocalisse“.