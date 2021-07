Nuova musica: We Are Scientists, Alexis Taylor, Get Cape Wear Cape Fly, Woods, Pond, Big Red Machine

Continuano a diffondere allegre canzoni rock, i We Are Scientists. Lo hanno fatto anche oggi, condividendo un brano intitolato ‘Contact High‘ che anticipa il loro settimo album in carriera, che si chiamerà ‘Huffy‘ e che uscirà il prossimo 8 ottobre. Il duo di stanza a New York lo definisce “single #1” sui propri social, ma in realtà si tratta del terzo estratto dal nuovo disco, della cui scaletta faranno parte anche altre due canzoni note da qualche mese: ‘Fault Lines‘ e ‘I Cut My Own Hair‘, divulgate addirittura nel 2020.



C’è un nuovo album, in questo caso da solista, anche per Alexis Taylor, il frontman degli Hot Chip. ‘Silence‘ arriverà il 17 settembre via AWAL, e conterrà ‘Dying In Heaven‘, opener nonché primo estratto che, a detta dello stesso musicista inglese, “ha a che fare con un’idea di musica gospel o religiosa, sebbene io sia ateo“. Taylor cita ‘Il vangelo secondo Matteo‘ di Pier Paolo Pasolini (film del 1964) come fonte di ispirazione.



Potrebbe giungere presto anche un nuovo album per Sam Duckworth in arte Get Cape Wear Cape Fly. Un nuova etichetta, la Cool Thing Records, e un nuovo singolo, ‘Drift‘, dovrebbero essere indizi sufficienti. Il brano intende trattare delle distorsioni delle realtà virtuali di web e social media, rimarcando che “tra le nostre complessità e tecnologie siamo ancora esseri semplici“.



Nuovo singolo anche per i Woods: si intitola ‘Nickels And Dimes‘ e farà parte di ‘More Strange‘, complemento di ‘Strange To Explain‘ con re-works e outtakes che uscirà il 23 luglio, ovviamente per Woodsist. Jeremy Earl lo definisce “il mio modo di domandare se qualcuno stia ancora ascoltando. Dopo due anni senza concerti, mi manca la reazione del pubblico alla nostra musica“.

I Pond, dal canto loro, pubblicheranno ‘9‘, nono LP della loro carriera, il 1° ottobre via Spinning Top. Dal disco sono già stati estratti ‘Pink Lunettes‘ e ‘America’s Cup‘, e oggi è la volta ‘Toast‘, brano oniricamente old-fashioned.



‘How Long Do You Think It’s Gonna Last‘, il sophomore dei Big Red Machine, è stato annunciato due giorni fa. Uscirà il 27 agosto via Jagjaguwar/37d03d, anticipato da ‘Latter Days‘ e da un altro estratto condiviso oggi, ‘The Ghost Of Cincinnati‘, che è cantato da Aaron Dessner: “Parla di qualcuno che si sente come un fantasma, che si aggira per le strade della sua città natale, interrogando il passato e contemplando il suo destino – qualcosa a cui mi posso riferire profondamente“, lo descrive il chitarrista dei National.