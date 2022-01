Nuova musica: Weather Station, Soak, Hater, Alex Cameron, Melody’s Echo Chamber, Franz Ferdinand

È stato un anno importante, quello scorso, per Tamara Lindeman in arte The Weather Station, grazie a un album assai acclamato come ‘Ignorance‘. La folksinger canadese aveva però già composto un altro LP, ancora prima di quello che poi sarebbe uscito nel 2021: si intitola ‘How Is It That I Should Look At The Stars‘ e vedrà finalmente la luce il 4 marzo prossimo. Registrato a marzo 2020 nella sua Toronto insieme a una band formata da musicisti jazz locali, è prodotto dalla stessa Lindeman insieme a Jean Martin. Prima anticipazione è una canzone chiamata ‘Endless Time‘.



Sono “Broken Social Scene, Pavement e Radiohead” ad aver ispirato la composizione di ‘If I Never Know You Like This Again‘, il terzo album di Bridie Monds-Watson, meglio conosciuta come Soak. Uscirà il 20 maggio per Rough Trade. Tra le 10 canzoni in scaletta, scritte insieme al collaboratore Tommy McLaughlin, c’è anche il singolo ‘Last July‘.



Tornano con un disco nuovo anche gli Hater, che negli ultimi tempi avevano pubblicato qualche singolo ma il cui più recente LP è ‘Siesta‘ del 2018. Il successore si chiamerà ‘Sincere‘ e uscirà per Fire Records il 6 maggio prossimo. “Darker music with heavier instrumentation“, lo descrive testualmente una nota dell’etichetta, che rivela anche che il disco è stato registrato a Malmö, città natale del gruppo, con la produzione di Joakim Lindberg. ‘Something‘, il nuovo estratto, pare prenda ispirazione dai My Bloody Valentine.



Si intitolerà ‘Oxy Music‘ il nuovo album di Alex Cameron, che verrà pubblicato da Secretly Canadian il prossimo 11 marzo. Prodotto dallo stesso musicista australiano insieme a Justin Nijssen e Lilah Larson, vede la collaborazione di Kai Campos dei Mount Kimbie al missaggio e i featuring di Jason Williamson dei Sleaford Mods e del rapper Lloyd Vines. Nove le canzoni in scaletta, che seguono un concept illustrato così dallo stesso Cameron: “è fiction raccontata dal punto di vista di un uomo stanco, depresso e confuso dallo stato attuale del mondo. Una persona che, come rilevano recenti statistiche, potrebbe iniziare a fare un eccessivo uso di oppioidi“. ‘Best Life‘ è il singolo più recente; farà parte del disco come ‘Sara Jo‘, brano diffuso lo scorso novembre.





Torna a farsi sentire Melody Prochet alias Melody’s Echo Chamber, che il 29 aprile via Domino farà uscire ‘Emotional Eternal‘, il suo terzo LP in carriera. Registrato perlopiù in Svezia con il produttore (nonché membro dei Dungeon) Reine Fiske, è descritto dalla musicista francese come “Più diretto, semplice, concreto e consapevole, in contrasto con il massimalismo di ‘Bon Voyage’ [il precedente LP, ndr] e la natura selvaggia delle mie illusioni. Ho preso alcune grandi e importanti decisioni nella mia vita, mi hanno portato in quel punto in cui si trova la pace, e penso che il disco rifletta tutto questo.” Non è un caso dunque che il primo estratto si intitoli ‘Looking Backward‘.

È programmata per l’11 marzo ‘Hits To The Head‘, antologia riassuntiva della carriera dei Franz Ferdinand. Nella tracklist di 20 brani la band scozzese ha piazzato anche due inediti: ‘Billy Goodbye‘, diffuso qualche settimana fa, e ‘Curious‘, reso pubblico oggi.