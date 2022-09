Nuova musica: Weyes Blood, Bill Callahan, Luke Haines & Peter Buck, Cavetown, Metz

Weyes Blood ha annunciato quello che sarà il suo quinto album in carriera: ‘And In The Darkness, Hearts Aglow‘ uscirà il 18 novembre prossimo e conterrà 10 nuove canzoni (e a cui collaborano anche Mary Lattimore, Hand Habits e Oneohtrix Point Never) registrate ancora una volta insieme a Jonathan Rado dei Foxygen. Il legame col precedente ‘Titanic Rising‘ è anche nella scelta di rendere entrambi i dischi parte di una trilogia: “‘Titanic Rising’ è stato il primo di tre album di una speciale trilogia. Era un’osservazione delle cose che sarebbero venute, la sensazione di un destino imminente. E ‘In The Darkness, Hearts Aglow’ parla dell’ingresso nella fase successiva, quella in cui tutti noi ci troviamo oggi – siamo letteralmente nel pieno di questa fase“, scrive in una nota la stessa Natalie Mering. Primo estratto sono gli oltre sei minuti di ‘It’s Not Just Me, It’s Everybody‘.



È finalmente giunta anche la prima anticipazione del nuovo LP a firma Bill Callahan, ‘Reality‘, la cui versione digitale sarà diffusa dal 14 ottobre (quella fisica uscirà il 24 febbraio 2023). ‘Coyotes‘ è un folk-rock scritto – secondo una nota dello stesso Callahan – mentre con la famiglia viveva in una casa ubicata su una collina chiamata, per l’appunto, “la collina dei coyote”. Anche in questo caso siamo a più di 6 minuti di durata.

Ci hanno preso gusto Luke Haines degli Auteurs e Peter Buck dei REM. Dopo ‘Beat Poetry For Survivalists‘ del 2020, faranno uscire il loro sophomore insieme, ‘All The Kids Are Super Bummed Out‘, che arriverà via Cherry Red Records il 28 ottobre. Nel disco, suonano anche il bassista Scott McCaughey (The Young Fresh Fellows), la batterista Linda Pitmon (The Baseball Project) e il chitarrista Lenny Kaye (Patti Smith Group). Definito “un sintetizzatore Moog rotto alimentato a LSD“, il disco è anticipato da un brano denominato ‘Psychedelic Sitar Casual‘.



Si chiama ‘Worm Food‘ il nuovo album di Cavetown. Il giovane cantautore di Cambridge lo farà uscire l’8 novembre facendolo precedere dal singolo ‘1994‘, canzone che secondo il suo autore “parla dell’affrontare un senso di colpa percepito e del modo in cui nella mia testa può aggravarsi esageratamente“.

I Metz e gli Idles sono molto amici e hanno condiviso più volte dei palchi in giro per il mondo. Per cui, non deve stupire il featuring di John Talbot nel nuovo singolo della band canadese, ‘Come On Down‘, pubblicato insieme alla rarità ‘Heaven’s Gate‘ (comparso sinora solo in un videogame). Non è chiaro se il brano possa preludere a un nuovo LP del trio di Ottawa.